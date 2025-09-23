Ανοδική πορεία κατέγραψε το 2024 η Ολυμπιακή Ζυθοποιία, θυγατρική του ομίλου Carlsberg στην Ελλάδα, με τον κύκλο εργασιών της να αγγίζει τα 200 εκατ. ευρώ.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις, οι καθαρές πωλήσεις -συμπεριλαμβανομένου του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΕΦΚ)- αυξήθηκαν κατά 10% και διαμορφώθηκαν στα 199,3 εκατ. ευρώ, έναντι 181,1 εκατ. ευρώ το 2023. Χωρίς τον ΕΦΚ, οι πωλήσεις έφτασαν τα 143,7 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας άνοδο 11%.

Σε επίπεδο κερδοφορίας, τα κέρδη προ φόρων ενισχύθηκαν κατά 26,1% στα 16,68 εκατ. ευρώ, από 13,2 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση. Ωστόσο, τα καθαρά κέρδη υποχώρησαν κατά 5,8% και διαμορφώθηκαν στα 9,64 εκατ. ευρώ, έναντι 10,2 εκατ. ευρώ το 2023.

Θετική ήταν και η εικόνα στον όγκο πωλήσεων, με αύξηση 9,4% συνολικά, ενώ στην εγχώρια αγορά η άνοδος έφτασε το 9%.

Σύμφωνα με τη διοίκηση, το 2024 η στρατηγική επικεντρώθηκε στην ενίσχυση του χαρτοφυλακίου, δίνοντας έμφαση τόσο στις κατηγορίες μπύρας όσο και στις εναλλακτικές χωρίς αλκοόλ. Παράλληλα, προχώρησε σε σημαντικές επενδύσεις ύψους 13,93 εκατ. ευρώ για τον εκσυγχρονισμό των παραγωγικών μονάδων, την αυτοματοποίηση συστημάτων, την ενίσχυση της υγείας και ασφάλειας στις εγκαταστάσεις, αλλά και τον εξοπλισμό πωλήσεων.

Ωστόσο, παρά τη θετική πορεία, οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις εξακολουθούν να υπερβαίνουν τις απαιτήσεις κατά 28,3 εκατ. ευρώ. Η εταιρεία αποπλήρωσε μέρος του δανεισμού της (8,8 εκατ. ευρώ), ωστόσο εξακολουθεί να βασίζεται στη χρηματοδοτική στήριξη του ομίλου Carlsberg, που διασφαλίζει την κάλυψη των όποιων αναγκών προκύψουν το επόμενο διάστημα, όπως αναφέρεται στην οικονομική έκθεση.