Για τη δυναμική της αγοράς ακινήτων στην Ελλάδα και τις νέες ανάγκες που διαμορφώνουν οι φοιτητές και οι νέοι επαγγελματίες μίλησε στο Newsbeast, στο πλαίσιο της 89ης ΔΕΘ ο Ισαάκ Λεών, Διευθύνων Σύμβουλος του ομίλου εταιρειών Calon.

«Οι ανάγκες δεν περιορίζονται πλέον στην αναζήτηση ενός διαμερίσματος, αλλά στρέφονται προς πιο ολοκληρωμένα περιβάλλοντα που συνδυάζουν άνεση, ασφάλεια και κοινωνικότητα» ανέφερε χαρακτηριστικά, περιγράφοντας τις αλλαγές που βιώνει ο συγκεκριμένος κλάδος τα τελευταία χρόνια, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τη στέγαση των νέων.

Αναφέρθηκε επίσης σε αυτό που ψάχνουν περισσότερο σήμερα οι φοιτητές και οι νέοι επαγγελματίες, επισημαίνοντας ότι η ευελιξία, οι σύγχρονες υποδομές και οι κοινόχρηστοι χώροι παίζουν καθοριστικό ρόλο στην τελική τους επιλογή.

Όπως σημείωσε, υπάρχει μια στροφή σε πιο πρακτικές και ευέλικτες λύσεις κατοικίας, γεγονός που ταιριάζει καλύτερα στη νέα γενιά επειδή ανταποκρίνεται στον τρόπο ζωής της: πιο κινητικός, πιο συνεργατικός, με έμφαση στις εμπειρίες και όχι μόνο στα τετραγωνικά μέτρα.

Το project 151

Ο Όμιλος Calon δραστηριοποιείται στον χώρο του real estate, επενδύοντας σε παλιά κτίρια τα οποία μετατρέπει σε σύγχρονα συγκροτήματα διαμονής για φοιτητές και νέους επαγγελματίες.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το Project 151 στη Θεσσαλονίκη, με 111 διαμερίσματα και πληρότητα που, όπως ανέφερε ο κ. Λεών, αγγίζει το 100%. Το συγκρότημα προσφέρει πλήρως επιπλωμένες μονάδες και κοινόχρηστους χώρους, όπως γυμναστήριο, lounge, café, supermarket, αίθουσες webinar, ποδηλατοστάσιο, καθώς και υψηλής ταχύτητας internet και ασφαλή είσοδο. Αντίστοιχο project εγκαινιάζεται αυτές τις μέρες και στην Αθήνα, με 43 διαμερίσματα.

Όσο για το κόστος διαμονής, ο επικεφαλής του ομίλου ανέφερε ότι «στόχος είναι το κόστος να μην είναι μεγαλύτερο – ίσως και λιγότερο από μία κανονική μίσθωση, με δεδομένη την αγορά επίπλων και συσκευών, τους λογαριασμούς και τα υπόλοιπα έξοδα που δεν απαιτούνται για τη διαμονή σε κάποιο από τα διαμερίσματα της Calon».

Παράλληλα, ο κ. Λεών μίλησε για την άνθηση των coworking spaces, τα οποία κερδίζουν συνεχώς έδαφος στον χώρο της εργασίας. Όπως εξήγησε, προσφέρουν σύγχρονες υπηρεσίες και μια δυναμική κοινότητα που ευνοεί τη δικτύωση και τη συνεργασία.

Δείτε ολόκληρη τη συνέντευξη εδώ: