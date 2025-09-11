Το Δημόσιο εξακολουθεί να συσσωρεύει απλήρωτες υποχρεώσεις, με το ύψος τους να υπερβαίνει τα 3,54 δισ. ευρώ στο τέλος Ιουλίου 2025. Πρωταθλητές στα «φέσια» τα δημόσια νοσοκομεία, που παραμένουν ο μεγαλύτερος οφειλέτης παρά τις συστάσεις και τις ευρωπαϊκές καταδίκες.

Οι μεγάλοι οφειλέτες

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, οι οφειλές των νοσοκομείων προς προμηθευτές ανήλθαν σε 1,498 δισ. ευρώ, μειωμένες κατά 101 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον Ιούνιο, αλλά αυξημένες κατά 334 εκατ. ευρώ σε σχέση με την αρχή του έτους.

Οι Οργανισμοί Κοινωνικής Ασφάλισης χρωστούν 623 εκατ. ευρώ, 11 εκατ. περισσότερα σε έναν μήνα και 38 εκατ. σε σχέση με το τέλος του 2024, κυρίως λόγω καθυστερήσεων στην έκδοση κύριων και επικουρικών συντάξεων. Για σύγκριση, το 2017 οι αντίστοιχες οφειλές είχαν φτάσει το 1,531 δισ. ευρώ.

Οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (δήμοι, περιφέρειες) έχουν περιορίσει τα χρέη τους στα 247 εκατ. ευρώ, ενώ τα νομικά πρόσωπα του Δημοσίου παραμένουν σταθερά στα 222 εκατ. ευρώ.

Επιστροφές φόρων σε αναμονή

Στο φορολογικό μέτωπο, οι εκκρεμείς επιστροφές φόρων αυξήθηκαν κατά 10 εκατ. ευρώ σε έναν μήνα, στα 732 εκατ. ευρώ τον Ιούλιο. Από αυτά:

329 εκατ. ευρώ καθυστερούν πάνω από 90 ημέρες,

403 εκατ. ευρώ είναι σε αναμονή για λιγότερο από 90 ημέρες,

218 εκατ. ευρώ παραμένουν αδιάθετα καθώς η ΑΑΔΕ δεν έχει ακόμη εντοπίσει τους δικαιούχους ή δεν έχουν προσκομιστεί τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Οι επιστροφές αφορούν 221 εκατ. ευρώ σε άμεσους φόρους, 389 εκατ. ευρώ σε έμμεσους φόρους και 115 εκατ. ευρώ σε μη φορολογικά έσοδα.

Το πρόβλημα που παραμένει

Παρά τη σύσταση της Εθνικής Κεντρικής Αρχής Προμηθειών Υγείας για την επίσπευση των πληρωμών και την καταδίκη της χώρας από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, η τακτοποίηση των οφειλών των νοσοκομείων προχωρά με αργούς ρυθμούς. Το αποτέλεσμα είναι το Δημόσιο να συνεχίζει να χρωστά σε ιδιώτες, ενώ οι επιστροφές φόρων λιμνάζουν στα συρτάρια της φορολογικής διοίκησης.