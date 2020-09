Εντυπωσιακές εικόνες από σπάνια αμμοθύελλα που «σκέπασε» την Άγκυρα

Μια σπάνια αμμοθύελλα «χτύπησε» την τουρκική πρωτεύουσα στις 12 Σεπτεμβρίου, προκαλώντας τον τραυματισμό 6 ανθρώπων.

Οι κάτοικοι πανικοβλήθηκαν καθώς η αμμοθύελλα έπληξε δύο περιοχές, σύμφωνα με τη Hürriyet.

Ο ο Vasip Sahin, κυβερνήτης της Άγκυρας, ανέφερε πως «σύμφωνα με πληροφορίες, έξι άτομα τραυματίστηκαν ελαφρά αφού χτυπήθηκαν από αντικείμενα που "πετούσαν στον αέρα"». «Δεν υπάρχουν αναφορές για απώλειες ζωής ή περιουσίας», πρόσθεσε ο ίδιος.

Οι εικόνες από το φαινόμενο που κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο είναι εντυπωσιακές…

This video captures the moment a dust storm hit Turkey's capital Ankara, darkening the sky during daytime as it passed through a residential area.

For more news from around the world, click here: https://t.co/AphvE3hG0f pic.twitter.com/c16VHEtObT

— SkyNews (@SkyNews) September 14, 2020