Σε ένα τριτοκλασάτο θέατρο ανεβαίνει ένα αστυνομικό έργο. Σκηνοθέτης είναι ο Βίκτορ Λε Πιού, το άλλοτε παιδί θαύμα του Μπρόντγουεϊ, που μετά από μια σειρά από αποτυχίες, θεωρεί πως αυτή η παράσταση είναι η ευκαιρία του να γίνει το όνομά του ξανά σπουδαίο και τρανό. Το έργο ξεκινάει με τη γενική πρόβα όπου γίνονται διάφορα ευτράπελα αλλά το βασικό είναι πως δολοφονείται ο παραγωγός. Την επόμενη μέρα στην πρεμιέρα κι ενώ οι ηθοποιοί προσπαθούν να δώσουν τον καλύτερό τους εαυτό, οι δολοφονίες συνεχίζονται επί σκηνής, αλλά οι ηθοποιοί πρέπει να συνεχίσουν να παίζουν για να σώσουν τις καριέρες τους και ταυτόχρονα να παραμείνουν ζωντανοί πάνω στη σκηνή.

Γιατί πάνω από όλα: The show must go on.

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ : Κώστας Αρζόγλου και Βάνα Πεφάνη

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ – ΔΙΑΣΚΕΥΗ : Χριστίνα Μανιά

Ημέρες και ώρες παραστάσεων

ΠΡΕΜΙΕΡΑ: Παρασκευή 8 Μαρτίου, 20:30, Θέατρο Κολλεγίου Αθηνών

Σάββατο 9 Μαρτίου, 20:30, Θέατρο Κολλεγίου Αθηνών

Κυριακή 10 Μαρτίου, 20:30, Θέατρο Κολλεγίου Αθηνών

Δευτέρα 11 Μαρτίου, 20:30, Θέατρο Κολλεγίου Αθηνών

Τρίτη 12 Μαρτίου, 20:30, Θέατρο Κολλεγίου Αθηνών

Διάθεση εισιτηρίων ηλεκτρονικά εδώ

Μέρος των εσόδων των παραστάσεων θα διατεθεί στο Πρόγραμμα Υποτροφιών του Κολλεγίου Αθηνών και στο Make-A-Wish (Κάνε μια Ευχή Ελλάδος).