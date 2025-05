Το Σαββατοκύριακο έφτασε και ο καιρός είναι ιδανικός για ατελείωτες βόλτες στην πόλη, μόνοι, με την παρέα ή και με παιδιά. Εκτός από την καθιερωμένη έξοδο για καφέ η φαγητό, ιδανικό είναι να παρακολουθήσετε από κοντά κάποια από τις πολλές δράσεις και εκδηλώσεις που λαμβάνουν χώρα στην Αθήνα.

Εμείς, παρακάτω σας έχουμε προτάσεις για μικρούς και μεγάλους για να βρεθείτε σε συναυλίες, προβολές ταινιών, εκθέσεις και άλλες δράσεις, χωρίς να πληρώσετε εισιτήριο.

24ο Athens Jazz – Τεχνόπολη

Κάθε χρόνο από το 2001, το Athens Jazz διοργανώνεται στο τέλος της άνοιξης, σημαίνοντας την έναρξη του συναυλιακού καλοκαιριού για την Αθήνα. Είναι ο μακροβιότερος μουσικός θεσμός της πόλης με ελεύθερη είσοδο, φιλοξενώντας ποικίλες τάσεις της jazz, μπάντες και σχήματα με διεθνή καριέρα και αναγνώριση από όλο τον κόσμο, προσελκύοντας περισσότερους από 6.000 επισκέπτες ημερησίως.

Σάββατο 31.05

21:00 | Svante Söderqvist Trio (SE)

22:00 | EABS (PL)

23:00 | Smag På Dig Selv (DK)

Κυριακή 01.06

21:00 | Norman & Corrie (Scotland, UK)

22:00 | Moisés P. Sánchez (ES)

23:00 | Kessoncoda (England, UK)

Τοποθεσία: Τεχνόπολη – Πειραιώς 100, Αθήνα

Η αυγή χωρίζει το φως από το σκοτάδι – ΕΛΣ

Ένα αφιέρωμα στην ιταλική φωνητική μουσική του 19ου και των αρχών του 20ού αιώνα, μέσα από την πολλαπλότητα των εκδοχών της· από τις ρομάντζες σαλονιού στις φωνητικές συνθέσεις δωματίου και από μερικές ανάμεσα στις γνωστότερες άριες του ρεπερτορίου της όπερας στο ναπολιτάνικο τραγούδι. Μια συναυλία στην Εθνική Λυρική Σκηνή, όπου θα ακουστεί μουσική ο ήχος της οποίας προέρχεται από διαφορετικά ρεπερτόρια αλλά με έναν κοινό παρονομαστή: τον λυρισμό και τη φωνητική ευγένεια της ιταλικής μελωδίας. Διάσημες άριες των μεγάλων Ιταλών συνθετών όπερας αντιπαρατίθενται σε σημαντικές σελίδες από το ρεπερτόριο φωνητικής μουσικής δωματίου και το λαϊκό ιταλικό τραγούδι, αναδεικνύοντας τα κοινά κειμενικά και συνθετικά στοιχεία που συνδέουν τα διαφορετικά στιλ.

Ερμηνευτές:

Σίλβια Παζίνι, μεσόφωνος

Μάικλ Αλφόνσι, τενόρος

Σίλβια Βικάρι, βιολί

Νταβίντ Σιμονάτσι, βιολί

Εμανουέλε Ρουτζέρο, βιόλα

Γκαμπριέλλα Παζίνι, βιολοντσέλο

Σιμόνε Τζενουίνι, πιάνο και μουσική διεύθυνση

Σιμόνε Τζενουίνι, Νταβίντ Σιμονάτσι, διασκευές

Παράσταση: 31 Μαΐου 2025 20:30

Τοποθεσία: Εναλλακτική Σκηνή Εθνικής Λυρικής Σκηνής Λ.Συγγρού και Ευριπίδου

Είσοδος ελεύθερη με δελτία προτεραιότητας, τα οποία θα διανέμονται μία ώρα πριν την έναρξης της συναυλίας (στις 19.30) στα ταμεία της ΕΛΣ.

Live στην Πλατεία – Πειραιώς 260

Μετά από τρεις επιτυχημένες χρονιές, τα Live στην Πλατεία, το αγαπημένο μουσικό φεστιβάλ που έγινε σημείο συνάντησης για όλους τους μουσικόφιλους της πόλης, επιστρέφει δυναμικά στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Με ακόμη περισσότερα μουσικά σχήματα και καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα μουσικών ειδών, από gypsy jazz, funk και latin μέχρι hip-hop, world music και βαλκανικούς ρυθμούς, τα live θα πραγματοποιούνται καθ’ όλη τη διάρκεια του καλλιτεχνικού προγράμματος της Πειραιώς 260, μετά τις παραστάσεις, με ελεύθερη είσοδο.

Vagelis Stefanopoulos Sextet

70s & 80s Acid Jaxx and Disco to make you move your feet

Κανέλλη Σκαλκογιάννη φωνητικά • Βαγγέλης Στεφανόπουλος πλήκτρα • Adedeji Adetayo κιθάρα και φωνητικά • Yoel Soto μπάσο • Κώστας Λιόλιος τύμπανα • David Lynch σοπράνο και τενόρο σαξόφωνο, φλάουτο, κρουστά

Σάββατο 31 Μαΐου στις 23:00

Κυριακή 1 Ιουνίου στις 23:00

Τοποθεσία: Πειραιώς 260 – Πειραιώς 260 και Πολυκράτους Αγ. Ι. Ρέντης – Καμίνια

Plásmata 3 – We’ve met before, haven’t we? στο Πεδίον του Άρεως

Τα Plásmata 3 στην Αθήνα. Μετά το Πεδίον του Άρεως το 2022 και τα Γιάννενα το 2023, τα Plásmata η έκθεση της Στέγης του Ιδρύματος Ωνάση στο Πεδίον του Άρεως, επιστρέφουν στο αθηναϊκό πάρκο για μια νέα παρουσίαση. Υβριδικά έργα, οικεία και αλλόκοτα πλάσματα συνδυάζονται με ζωντανό ραδιόφωνο, κινηματογραφικές προβολές, συζητήσεις και γεύσεις, μεταμορφώνοντας το πάρκο σε έναν χώρο περιπλάνησης και ανακάλυψης.

Το κοινό καλείται να εξερευνήσει και να σχεδιάσει τη δική του διαδρομή, ανακαλύπτοντας το αναλογικό μέσα στο ψηφιακό και ζώντας τον σουρεαλισμό της ύπαρξης. Η εκδήλωση απευθύνεται σε θεατές κάθε ηλικίας και η είσοδος είναι ελεύθερη. Η εκδήλωση προσκαλεί το κοινό να δει αλλιώς τον κόσμο γύρω του, όπως στο σινεμά του David Lynch, όπου το αλλόκοτο ξεπηδά από το γνώριμο. Μέσα στο Πεδίον του Άρεως, οι επισκέπτες θα δουν πλάσματα που προκαλούν την φαντασία και την περιέργεια.

Καλλιτεχνική Διεύθυνση – Επιμέλεια: Αφροδίτη Παναγιωτάκου

Εκτελεστικός Διευθυντής: Δημήτρης Θεοδωρόπουλος

Σχεδιασμός και επιμέλεια προγράμματος: Πρόδρομος Τσιαβός

Σχεδιασμός Έκθεσης: Λουκάς Μπάκας

Καθημερινά 18:00 – 23:00

Τοποθεσία: Πεδίον του Άρεως

Προβολή: Ο Μεγάλος Γύρος (2013) – ΚΠΙΣΝ

Όπως και εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο, ο 40χρονος Φρανσουά Νουέλ είναι φανατικός οπαδός του ποδηλατικού Γύρου της Γαλλίας. Ειδήμων σε ό,τι έχει να κάνει με την ιστορία του, περνά όσο μπορεί περισσότερο χρόνο με το ποδήλατό του, για να ξεφύγει από την καθημερινότητά του. Ωστόσο, δεν συμμερίζονται όλοι τον ενθουσιασμό του: ο γιος του τον θεωρεί αποτυχημένο, ενώ η γυναίκα του ζητά διαζύγιο όταν ανακαλύπτει ότι ο Φρανσουά προτιμά να εργαστεί εθελοντικά στην αθλητική διοργάνωση από το να κάνει διακοπές μαζί της.

Με τα προβλήματα στη δουλειά και στο σπίτι να έχουν φτάσει στο απροχώρητο, ο Φρανσουά αποφασίζει να πραγματοποιήσει το όνειρό του και να συμμετάσχει στον Γύρο της Γαλλίας – με τον δικό του τρόπο. Σύντομα, και άλλοι ερασιτέχνες μαζεύονται γύρω του ενθαρρυμένοι από την προσπάθειά του. Τα μέσα ενημέρωσης και τα πλήθη δείχνουν μεγάλο ενδιαφέρον, ενώ οι επαγγελματίες αθλητές, εξοργισμένοι, προσπαθούν να τον σταματήσουν. Θα καταφέρει ο Φρανσουά να ξεπεράσει όλα τα εμπόδια και να ολοκληρώσει τη διαδρομή του;

Ο σκηνοθέτης Laurent Tuel αξιοποιεί το θεαματικό σκηνικό του πραγματικού Γύρου της Γαλλίας, δημιουργώντας μια ρεαλιστική εικόνα των αγώνων, γεμάτη σκηνές δράσης. Η συγκίνηση και το γέλιο εναλλάσσονται, σε μια ταινία για τους συνηθισμένους ήρωες της καθημερινότητας και το πώς η ζωή αλλάζει όταν οι απλοί θεατές γίνονται πρωταγωνιστές. Εκκεντρικοί χαρακτήρες, γενναιόδωρο χιούμορ και εξαιρετικές ερμηνείες συνθέτουν μια feelgood ταινία.

Η ταινία θα προβληθεί στα γαλλικά με ελληνικούς υπότιτλους.

Πότε: Κυριακή 1 Ιουνίου στις 20:30

Τοποθεσία: Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος Ευριπίδου και Λ.Συγγρού