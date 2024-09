Το πρώτο Σαββατοκύριακο του Σεπτέμβρη σάς βρίσκει στην πόλη και είναι μία καλή ευκαιρία για έξοδο. Μάλιστα, υπάρχουν αρκετές εκδηλώσεις με ελεύθερη είσοδο που μπορείτε να παρακολουθήσετε, αν και εμείς ξεχωρίσαμε τις δωρεάν συναυλίες που σίγουρα ξεχωρίζουν, ανάμεσα στις προτάσεις.

Δημήτρης Μπάσης – Ανοιχτό Θέατρο Άλσους Βεΐκου

Ο Δημήτρης Μπάσης φέτος το καλοκαίρι, παρουσιάζει μία μουσική παράσταση που τα έχει όλα: μεγάλες επιτυχίες από την προσωπική του δισκογραφία, τραγούδια κορυφαίων δημιουργών, μοναδικές ερμηνείες, αληθινή ψυχαγωγία και νοσταλγία.

Συμμετέχει η Kalliope

Μαζί τους οι μουσικοί:

Ακορντεόν/πλήκτρα: Τάσος Αθανασίας

Μπουζούκι: Γιάννης Σινάνης

Κλαρίνο: Μάνος Αχαλινωτόπουλος

Κιθάρα: Γιώργος Βαρτσάκης

Τύμπανα: Γιάννης Τσουμπρής

Μπάσο: Σταύρος Καβαλιεράτος

Ηχοληψία: Μανώλης Ολλανδέζος

Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Γαλατσίου 2024 «Όμορφες νύχτες στην πόλη»

Σάββατο 7 Σεπτεμβρίου στις 21:00

Θέατρο Άλσους Βεΐκου

Λεωφόρος Ομορφοκκλησιάς

String Demons – Ευριπίδειο Θέατρο Ρεματιάς

Το ντουέτο εγχόρδων που έχει ξεχωρίσει με τις μουσικές του προτάσεις αλλά και τα εκρηκτικά του live, έρχεται απόψε το βράδυ στο θέατρο Ρεματιάς στο Χαλάνδρι, με μία εμφάνιση όπου θα παρουσιάσουν κομμάτια από το νέο τους άλμπουμ Τheãtrika, κομμάτια κλασικής μουσικής αλλά και ροκ, παραδοσιακά, δικά τους τραγούδια και διασκευές που έχουν αγαπηθεί, μεγάλους έλληνες συνθέτες αλλά και πολλά απρόβλεπτα που μόνο αυτοί τολμούν να παίξουν με ένα βιολί και ένα τσέλο.

Η συναυλία γίνεται για τα 19 χρόνια δράσεων της μη κερδοσκοπικής οργάνωσης «Πάνος & Χρυσηίδα βοήθεια στα παιδιά» με σκοπό την ενίσχυση των δράσεων της.

Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Ρεματιάς

Σάββατο 7 Σεπτεμβρίου στις 20:30

Είσοδος ελεύθερη με δελτία εισόδου μέσω more.com

Ευριπίδειο Θέατρο Ρεματιάς

Πεζόδρομος Προφήτου Ηλία

Πολιτιστικός Σεπτέμβρης 2024 Δήμου Περιστερίου – Άλσος Περιστερίου

Ο Δήμος Περιστερίου διοργανώνει και φέτος τις θεσμοθετημένες εκδηλώσεις «Πολιτιστικός Σεπτέμβρης 2024» στο Άλσος Περιστερίου.

Σάββατο 7 Σεπτεμβρίου – Αφιέρωμα στα τραγούδια του ελληνικού κινηματογράφου

Μια συναυλία με τα πιο γνωστά τραγούδια από τις αγαπημένες μας ταινίες του ελληνικού κινηματογράφου. Μια βραδιά με πολύ κέφι, τραγούδι και χορό για μικρούς και μεγάλους.

Σάββατο 7 Σεπτεμβρίου στις 20:00

Άλσος Περιστερίου -Στάση Μετρό «Ανθούπολη»

Queen Symphonic – ΚΠΙΣΝ

Την Κυριακή 8 Σεπτεμβρίου, η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα και η Χορωδία της ΕΡΤ, θα παρουσιάσουν στο Ξέφωτο του ΚΠΙΣΝ όλες τις μεγάλες επιτυχίες των Queen, ενός από τα πιο επιτυχημένα rock γκρουπ στην ιστορία. Τραγούδια που σημάδεψαν για πάντα τη rock μουσική, όπως τα «We will rock you», «We are the champions», «The show must go on», «Bohemian rhapsody» και πολλές ακόμη επιτυχίες, θα αποδοθούν συμφωνικά, με απόλυτο σεβασμό στο πρωτότυπο μουσικό κείμενο, από τον συνθέτη Αχιλλέα Γουάστωρ. Η συναυλία θα πραγματοποιηθεί σε μουσική διεύθυνση Γιάννη Χατζηλοΐζου και διδασκαλία χορωδίας Μιχάλη Παπαπέτρου.

Κυριακή 8 Σεπτεμβρίου στις 21:00 – Ξέφωτο

Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Ευριπίδου και Λ. Συγγρού