Ένα μήνα πριν κάνει πρεμιέρα στους κινηματογράφους η πολυαναμενόμενη νέα ταινία του Γιάννη Οικονομίδη, «Σπασμένη Φλέβα», κυκλοφόρησε το βίντεο κλιπ του ομώνυμου τραγουδιού των ΛΕΞ & Kepler is Free. Και περιττό να πούμε πως ο ενθουσιασμός είναι μεγάλος.

Μάλιστα, στο βίντεο κλιπ έχει φιλική συμμετοχή και ο πρωταγωνιστής της ταινίας, Βασίλης Μπισμπίκης, ο οποίος αν και έχει μια σύντομη εμφάνιση, «δένει» άψογα με την αισθητική και ατμόσφαιρα του κλιπ και κυρίως του τραγουδιού του ΛΕΞ. Ωστόσο, η μεγάλη κι ευχάριστη έκπληξη δεν παύει να είναι η συνεργασία του ίδιου του ΛΕΞ με τον Γιάννη Οικονομίδη.

Όλα ξεκίνησαν περίπου τρία χρόνια πριν, όταν ο πιο επιδραστικός αυτή τη στιγμή καλλιτέχνης στη σύγχρονη ελληνική hip hop σκηνή, διάβασε πρώτη φορά το σενάριο της ταινίας και αποδέχθηκε την πρόταση του σκηνοθέτη Γιάννη Οικονομίδη να φτιάξει ένα αντιπροσωπευτικό τραγούδι για τις ανάγκες του έργου. Ένα τραγούδι εμβληματικό για την τελική κορύφωση, για το μεγάλο φινάλε. Στοίχημα όχι και τόσο εύκολο…

Πάντα κοντά στη διαδικασία, ο ΛΕΞ ξεκίνησε αθόρυβα και διακριτικά να δίνει το παρών στις πρόβες, στα γυρίσματα και φυσικά στο μοντάζ, με το μέσο του να δουλεύει ασταμάτητα. Κάπου εκεί, στις αρχές του Οκτώβρη του 2024, ενώνει τις δυνάμεις του με τη jazz-rock μπάντα των Kepler is Free και το όλο εγχείρημα απογειώνεται. Στα τελευταία στάδια του μοντάζ το κομμάτι είναι έτοιμο και ο ΛΕΞ παίρνει την απόφαση να το βαφτίσει με τον τίτλο της ταινίας.

Ένα τραγούδι δυνατό, γεμάτο ένταση, που βρίσκει ιδανικά τη θέση του στο φιλμ του Οικονομίδη, μα καταφέρνει και αυτονομείται για να ζήσει τη δική του ζωή μέσα από τη συνάντηση – αναμέτρηση με το ελληνικό κοινό.

Το κομμάτι είναι ήδη διαθέσιμο για ακρόαση σε όλες τις ψηφιακές μουσικές πλατφόρμες, ενώ η Tanweer μόλις ανακοίνωσε και την κυκλοφορία του επίσημου βίντεο κλιπ του «Σπασμένη Φλέβα» σε σκηνοθεσία Angel Saft και παραγωγή Ανδρέα Κατσένη.

Δείτε το βίντεο κλιπ

«Σπασμένη Φλέβα»

Στίχοι – Φωνή: ΛΕΞ

Μουσική: Kepler is Free

Παραγωγή: Nik Nugent

Kepler is free

Βασίλης Αλεξόπουλος – Μπάσο

Πάνος Γεωργακόπουλος – Ντραμς

Σπύρος Ζαρδάς – Τρομπέτα

Γιώργος Μιγδάνης – Κιθάρα

Nik Nugent – Πλήκτρα

Σκηνοθεσία: Angel Saft

Παραγωγός: Ανδρέας Κατσένης

Εταιρεία παραγωγής: Crystal View