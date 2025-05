Συντετριμμένα εμφανίστηκαν τα μέλη του συγκροτήματος Remember Monday το βράδυ του Σαββάτου, καθώς το Ηνωμένο Βασίλειο έλαβε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά μηδέν πόντους από το κοινό στην ψηφοφορία της Eurovision.

Το συγκρότημα, που αποτελείται από τις Λόρεν Μπερν, Χόλι-Αν Χαλ και Σάρλοτ Στιλ, όλες 30 ετών, εκπροσώπησε το Ηνωμένο Βασίλειο με το τραγούδι What The Hell Just Happened?

Οι θαυμαστές έσπευσαν να εκφράσουν την απογοήτευσή τους στην πλατφόρμα X, δηλώνοντας ότι τα κορίτσια «άξιζαν πολύ περισσότερα» μετά την τελική βαθμολογία των 88 πόντων, μόνο από τις επιτροπές.

Κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού, οι τηλεθεατές πίστευαν ότι το συγκρότημα είχε πιθανότητες για τη νίκη, σχολιάζοντας με ενθουσιασμό στα social media τις «απίστευτες φωνές» τους.

Αν και το Ηνωμένο Βασίλειο δεν συγκέντρωσε αρκετούς πόντους, οι θαυμαστές υποστηρίζουν πως το τραγούδι των Remember Monday θα εξελιχθεί σε επιτυχία, ανεξαρτήτως αποτελέσματος.

Η τελευταία νίκη του Ηνωμένου Βασιλείου στον διαγωνισμό ήταν πριν από 27 χρόνια, το 1997, με τους Katrina and the Waves και το τραγούδι Love Shine A Light.