Οι Ghost έγιναν το πρώτο συγκρότημα της hard rock εδώ και τέσσερα χρόνια, που κατακτά την κορυφή του chart Billboard 200 άλμπουμ.

Το πιο πρόσφατο τους άλμπουμ, «Skeletá», κάνει ντεμπούτο αυτή την εβδομάδα στην πρώτη θέση ξεπερνώντας τις κυκλοφορίες των SZA, Kendrick Lamar, Morgan Wallen, Bad Bunny και άλλων.

GHOST officially earn their first ever #1 album on the Billboard 200 with 'Skeletá'. pic.twitter.com/vtjGHDbuL3