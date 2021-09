Η εικαστικός Μάρω Μιχαλακάκου προσκαλεί τους επισκέπτες να βυθιστούν σε ένα συναρπαστικό περιβάλλον και να περιπλανηθούν αμφισβητώντας την καθηλωμένη στο έδαφος γήινη ύπαρξή τους. Η νέα της ατομική έκθεση που θα πραγματοποιηθεί στη Kalfayan Galleries ανοίγει τις πόρτες της για το κοινό στις 22 Σεπτεμβρίου με τα εγκαίνια που θα γίνουν την ίδια ημέρα στις 6 το απόγευμα.

Η καλλιτέχνις παρουσιάζει ένα νέο σώμα δουλειάς (γλυπτική εγκατάσταση, ακουαρέλες) δίνοντας την υπόσχεση σε όσους επισκεφτούν την έκθεσή της να έρθουν αντιμέτωποι με εμπειρίες που ξεπερνούν τον λόγο, σ’ έναν τόπο όπου ο χώρος, ο χρόνος και τα σώματα εκτείνονται και λυγίζουν όσο το επιτρέπει η φαντασία.

Η έκθεση χαρτογραφεί ένα ταξίδι που αφορά κόσμους που συγκρούονται εσωτερικά ή κάπου μακριά. Η Μάρω Μιχαλακάκου ακολουθεί είδη που συγχωνεύονται καθώς σχηματίζουν μελλοντικά δίκτυα εγκαινιάζοντας μια αποστολή που διαπερνά ενσώματα και ασώματα σύμπαντα.



Η «αποστολή» της εικαστικού είναι ένα ταξίδι στο μέλλον έχοντας όμως θραύσματα από το παρελθόν, ένα δίκτυο ενσυναίσθησης, μια νέα φόρμα ύπαρξης η οποία καθορίζει την τροχιά του σκάφους.

Μέσω της νέας έκθεσής της, η Μάρω Μιχαλακάκου μάς προσκαλεί σε μια πορεία γύρω από τον κόσμο μας, σε μια σύγκρουση με πλανητικούς δακτυλίους και αστρόσκονη, σ’ ένα συμπαντικό ταξίδι που μας περιστρέφει γύρω από τα θεμέλια του εαυτού μας.

Αναμένοντας το μέλλον που ίσως μας βρει χωρίς τον πλανήτη μας, η Μιχαλακάκου βυθίζεται στο έδαφος με στόχο να φτάσει μέχρι το διάστημα, που ως τόπος βαθιάς οικολογίας μπορεί να εξερευνάται χωρίς να εγκαταλείψουμε τη Γη.

Την επιμέλεια της νέας έκθεσης της Μάρως Μιχαλακάκου έχει αναλάβει ο Κώστας Στασινόπουλος.

Info

Διάρκεια της έκθεσης: Από 22 Σεπτεμβρίου έως 30 Οκτωβρίου 2021

Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα 11:00 – 15:00, Τρίτη – Παρασκευή 11:00 – 19:00, Σάββατο 11:00 – 15:00

Διεύθυνση: Kalfayan Galleries, Χάρητος 11, Κολωνάκι, Αθήνα

Στοιχεία επικοινωνίας: 210.7217679, [email protected], kalfayangalleries.com

Ποια είναι η Μάρω Μιχαλακάκου

Γεννήθηκε το 1967 στην Αθήνα, όπου ζει και εργάζεται. Σπούδασε ζωγραφική στη Γαλλία, στην Ecole Nationale Superieure d΄Arts Plastiques de Cergy-Pontoise (1987-1993) και στη Γερμανία στην Hochschule für Bildende Kunst στο Braunschweig (1988-1989).

Το 2006 προτάθηκε για το Βραβείο Ζωγραφικής του Castelon County στη Βαλένθια της Ισπανίας.



Έχει διακριθεί για το αινιγματικό και πολυδιάστατο έργο της με έντονες κοινωνικές και πολιτιστικές αναφορές.



Η εικαστικός χρησιμοποιώντας μια πληθώρα μέσων, όπως γλυπτική, ζωγραφική, σχέδια και πιο πρόσφατα περφόρμανς και φιλμ, δημιουργεί εγκαταστάσεις που αντιμετωπίζουν το χώρο όχι απλά σαν ένα περιβάλλον, αλλά ως φιλοσοφική ολότητα. Ένα από τα πρωταρχικά της υλικά είναι το βελούδο, με το οποίο συχνά αντικαθιστά το ζωγραφικό καμβά και του προσδίδει ανάγλυφα χαρακτηριστικά. Τα – συχνά μεγάλου μεγέθους – έργα της εμπλέκουν οικογενειακές μνήμες και πολιτιστικές αναφορές για να θίξουν ζητήματα εξουσίας, κυριαρχικής επιβολής, δύναμης και τις άρρηκτες έννοιες της ζωής και του θανάτου.



Η Μάρω Μιχαλακάκου έχει συμμετάσχει σε πλήθος εκθέσεων στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Πρόσφατες εκθέσεις μεταξύ άλλων: «La chasse» Πρεσβεία της Γαλλίας στην Αθήνα (2020), «Mr. Robinson Crusoe stayed home, Adventures of design in time of crisis», Μουσείο Μπενάκη, Αθήνα (2021), «Υφαίνοντας το μέλλον ΙΙ», Πινακοθήκη Κατσίγρα (2021), «J’ écris ton nom…sur les ailes des oiseaux», ανάθεση έργου από την Hermès για το κατάστημα των Αθηνών (2021).

Η καλλιτέχνις έχει συνεργαστεί με θεατρικούς σκηνοθέτες και φορείς για τη δημιουργία σκηνικών εγκαταστάσεων (Εθνικό Θέατρο, Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου, Στέγη του ιδρύματος Ωνάση, Θέατρο Πορεία). Έργα της ανήκουν μεταξύ άλλων στην κρατική συλλογή FNAC της Γαλλίας, στη συλλογή του Μουσείου Μοντέρνας Τέχνης της Κωνσταντινούπολης (Istanbul Modern), καθώς και σε πολλές συλλογές ιδιωτών και Ιδρυμάτων.