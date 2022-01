Δεδομένου ότι τώρα διανύουμε σχεδόν το πρώτο τέταρτο του 21ου αιώνα -και η τηλεοπτική βιομηχανία έχει εξελιχθεί γρήγορα κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου- το BBC Culture αποφάσισε να ανακαλύψει ποιες τηλεοπτικές σειρές οι ειδικοί θεωρούν τις καλύτερες μέχρι τώρα.

BBC Culture: Οι καλύτερες τηλεοπτικές σειρές του 21ου αιώνα

Αφού ζήτησε από «κριτικούς, δημοσιογράφους, ακαδημαϊκούς και προσωπικότητες του κλάδου» από όλο τον κόσμο να κατατάξουν τα 10 αγαπημένα τους τηλεοπτικά προγράμματα που κυκλοφόρησαν το 2000 ή αργότερα, η δημοσίευση χρησιμοποίησε αυτά τα δεδομένα για να καταλήξει σε μια συνολική λίστα με τα 100 καλύτερα.

Όσον αφορά τα είδη που συμπεριλήφθηκαν στην λίστα; Το top 25 έχει κάτι για όλους: επικές σειρές φαντασίας όπως το «Game of Thrones», σκοτεινές κωμωδίες όπως το «Fleabag» και το «Six Feet Under», δράματα εποχής όπως το «The Crown» και το «Deadwood» και πολλά άλλα. Στην κορυφή της λίστας βρίσκεται ένα τρίο από δραματικά έργα που έχουν τόσο αναγνωριστεί και προβληθεί ευρέως που μπορεί να σας κοιτάξουν με… στραβό μάτι αν αναφέρετε σε κάποιον ότι δεν τα έχετε δει! Αυτά δεν είναι άλλα από τα «The Wire», «Mad Men» και «Breaking Bad».



Εντύπωση, όμως, προκαλεί το γεγονός ότι οι «The Sopranos», δεν είναι στη λίστα -όχι επειδή δεν είναι αγαπητή σειρά στους κριτικούς, αλλά επειδή η λίστα περιοριζόταν σε σειρές που έκαναν πρεμιέρα το 2000 ή μετά. Αυτός είναι και ο λόγος, άλλωστε, που δεν θα δείτε στη λίστα ούτε τα επιτυχημένα και πολυπαιγμένα «Φιλαράκια». Η αμερικανική έκδοση του «The Office», από την άλλη, μπήκε στις 100 κορυφαίες -αλλά βρέθηκε στην 39η θέση, 30 θέσεις κάτω από τον προκάτοχό της στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Αν πιστεύετε ότι η λίστα περιλαμβάνει κυρίως εκπομπές στην αγγλική γλώσσα που δημιουργούνται από άνδρες, έχετε δίκιο, αναφέρει το mentalfloss.com. Στην πραγματικότητα, το BBC Culture υπολόγισε ότι 79 από τις 100 κορυφαίες εκπομπές έγιναν από άνδρες και οι 92 από αυτές είναι κυρίως στα αγγλικά -στατιστικά που «αντανακλούν σημαντικές προκαταλήψεις» και «μιλούν για συστημικές ανισότητες του κλάδου».