Μέρος της χριστουγεννιάτικης παράδοσης, όπως τα γλυκά, οι βόλτες με έλκηθρα, ο γιορτινός στολισμός, είναι και το «All I Want for Christmas» της Μαράια Κάρεϊ, ένα αδιαμφισβήτητα κλασικό γιορτινό τραγούδι.

Κυκλοφόρησε για πρώτη φορά το 1994 και φαίνεται να αποκτά μεγαλύτερη δημοτικότητα κάθε χρόνο. Η 25χρονη τότε Μαράια εκτοξεύσε τη φήμη της με αυτό το τραγούδι, αλλά και την περιουσία της. Δεν αποτελεί έκπληξη, λοιπόν, ότι η Μαράια Κάρεϊ κερδίζει ένα αξιοσημείωτο χρηματικό ποσό κάθε χρόνο μέσω των δικαιωμάτων.

Σύμφωνα με το Celebrity Net Worth, η Αμερικανίδα τραγουδίστρια, στιχουργός και ηθοποιός λαμβάνει κάθε Δεκέμβριο περίπου 599.000 -998.000 δολάρια μόνο από το «All I Want For Christmas Is You».

Στο Ηνωμένο Βασίλειο υπολογίζεται ότι κερδίζει ετησίως 380.000 αγγλικές λίρες από το τραγούδι, αν και είναι δύσκολο να εξακριβωθεί το ποσό, καθώς η Εταιρεία Προστασίας Πνευματικών Δικαιωμάτων προστατεύει τα μέλη της και δεν δίνει απαντήσεις σε τέτοιου είδους ερωτήσεις.

Η Μαράια Κάρεϊ λαμβάνει επίσης χιλιάδες δολάρια κάθε χρόνο από τις υπηρεσίες streaming, όπως το Spotify που το χριστουγεννιάτικο τραγούδι βρίσκεται στην κορυφή των playlists ήδη από τον Νοέμβριο.

Σύμφωνα τώρα με άρθρο του Economist, μέχρι τον Δεκέμβριο του 2019 η Μαράια Κάρεϊ είχε βάλει στους τραπεζικούς της λογαριασμούς, κάτι παραπάνω από 50.000.000 ευρώ (53 εκατ. για την ακρίβεια) χάρη στο «All I Want For Christmas Is You».

Αν τώρα αυτό το ποσό το διαιρέσουμε με τα χρόνια κυκλοφορίας του κομματιού, μάς βγαίνει ένα ποσό περί τα 2.000.000 ευρώ, τα οποία προστίθενται στον λογαριασμό της τραγουδίστριας κάθε χρόνο, χωρίς να κάνει απολύτως τίποτα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το πρώτο επίσημο κλιπ του κομματιού στο Youtube έχει περισσότερες από 709 εκατ. προβολές, ενώ η επανεκτέλεση που έκανε η Μαράια το 2011 με τον Τζάστιν Μπίμπερ, μετράει περισσότερα από 209 εκατ. views. Όλα αυτά φυσικά φέρουν χρήματα στην τραγουδίστρια, όπως και οι ακροάσεις στο Spotify, αλλά και οι φορές που το κομμάτι παίζει σε κάποια ταινία, σε κάποιο τηλεοπτικό πρόγραμμα ή σε μια διαφήμιση.