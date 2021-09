Το Midnight Mass του Netflix είναι από τα πιο δυνατά χαρτιά του streaming δικτύου για το μήνα Σεπτέμβριο και αυτό αποδεικνύεται από το νέο trailer.

Από τον Mike Flanagan, δημιουργό των The Haunting of Hill House και The Haunting of Bly Manor, η σειρά τρόμου μας μεταφέρει σε ένα νησί τόσο ήσυχο, που φαντάζει έρημο.

Η άφιξη ενός αινιγματικού ιερέα στο νησί αυτό θα συνδυαστεί με ορισμένα θαυματουργά γεγονότα αλλά και με τρομαχτικούς οιωνούς. Υπάρχει όμως ένα τίμημα για τα θαύματα αυτά όπως αναφέρει το lordoftheseries.gr.

Η σειρά των 7 επεισοδίων θα κάνει πρεμιέρα στις 24 Σεπτεμβρίου.