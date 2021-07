Μπορεί το The Witcher να μην έχει ανανεωθεί και επίσημα για 3η σεζόν από το Netflix, όμως είναι σχεδόν βέβαιο πως αυτό θα γίνει.

Ενώ λοιπόν ετοιμαζόμαστε για την πρεμιέρα της 2ης σεζόν στις 17 Δεκεμβρίου, το επιτελείο της σειράς έχει βάλει μπρος τις μηχανές δουλεύοντας το σενάριο για την 3η.

Σύμφωνα με το Redanian Intelligence και όπως αναμεταδίδει το lordoftheseries.gr, το γράψιμο του σεναρίου έχει ξεκινήσει πολύ πρόσφατα και πλέον το θέμα είναι πότε θα ξεκινήσουν τα γυρίσματα. «Κλειδί» για το ξεκίνημα τους είναι το πρόγραμμα του πρωταγωνιστή Henry Cavill, ο οποίος ξεκινάει γυρίσματα για τη νέα του ταινία, Argylle, τον Αύγουστο. Συνεχίζει με το Enola Holmes 2, όπου θα έχει έναν μικρότερο ρόλο, ενώ στο ξεκίνημα του 2022 αναμένεται να συμμετέχει στα γυρίσματα της ταινία The Rosie Project.

Την ίδια ώρα του επιτελείο του The Witcher θα είναι απασχολημένο με τα γυρίσματα του spin-off, The Witcher: Blood Origin, από τον Αύγουστο έως τον Νοέμβριο/Δεκέμβριο. Έτσι, οι πιθανότητες δείχνουν πως τα γυρίσματα της 3ης σεζόν του The Witcher θα ξεκινήσουν κάποια στιγμή στις αρχές του 2022.