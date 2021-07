Μπορεί η Diana Gabaldon, η συγγραφέας των βιβλίων πάνω στα οποία βασίζεται το Outlander του STARZ, να έχει υποσχεθεί 10 βιβλία στους fans, δεν μπορεί να εγγυηθεί όμως πόσο θα διαρκέσει η τηλεοπτική σειρά.

Μιλώντας στο The Dipp, η Gabaldon αναφέρθηκε στην 7η σεζόν, τι περιμένει από αυτήν και αν υπάρχει πιθανότητα να είναι η τελευταία του Outlander όπως αναφέρει το lordoftheseries.gr

«Δεν γνωρίζουμε αν θα είναι η 7η η τελευταία σεζόν. Αν συνεχίζει η σειρά να πηγαίνει καλά και οι πρωταγωνιστές ηθοποιοί ενδιαφέρονται να συνεχίσουν και η εταιρεία παραγωγής, Sony, ενδιαφέρεται από τη μεριά της, ποιος ξέρει; Όμως υπάρχουν πάρα πολλοί αστάθμητοι παράγοντες για να τις προβλέψουμε. Έχουμε μιλήσει λίγο με τους παραγωγούς, πολύ επιφανειακά, αν η 7η θα είναι και η τελευταία σεζόν και τι θα κάνουμε ώστε να τελειώσουμε τη σειρά με έναν ικανοποιητικό τρόπο» ανέφερε η Gabaldon.

Αναφορικά με το τι θα μπορούσε να συμβεί στην Claire και τον Jamie στην 7η σεζόν, η συγγραφέας ανέφερε πως «θα ήταν ενδιαφέρον αν φτάναμε στο ‘An Echo in the Bone’ (το 7ο βιβλίο) και επιστρέψουν πίσω στη Σκωτία για να κάνουν κάποια ενδιαφέροντα πράγματα εκεί».

Παράλληλα, η Gabaldon τόνισε, χωρίς να αποκαλύπτει πολλά παραπάνω, πως στο 10ο βιβλίο της θα μάθουμε την εξήγηση πίσω από το φάντασμα του Jamie, που είδαμε στο 1ο επεισόδιο της σειράς. Αυτή τη στιγμή η Gabaldon έχει ανακοινώσει την έκδοση του 9ου βιβλίου της (Go Tell The Bees That I Am Gone) για φέτος στις 23 Νοεμβρίου και συγγράφει το 10ο και τελευταίο βιβλίο.