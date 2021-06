Η παρέα της τηλεοπτικής σειράς φαινόμενο των ΄90s που έγραψε ιστορία στην παγκόσμια τηλεόραση γενικότερα, πριν λίγες ημέρες βρέθηκε και πάλι πίσω από τους τηλεοπτικούς μας δέκτες με το πολυαναμενόμενο comeback τους να παρακολουθείται από εκατομμύρια τηλεθεατών παγκοσμίως.

Και ενώ είμαστε σίγουροι ότι ο κάθε λάτρης της έχει και κάποιο αγαπημένο επεισόδιο -ανάμεσά τους σίγουρα εκείνο με το παιχνίδι γνώσεων του Ρος για το ποιο ζευγάρι φίλων (Μόνικα- Ρέιτσελ, Τζόι- Τσάντλερ) γνωρίζει καλύτερα τον άλλο, η πρόταση γάμου της Μόνικα στον Τσάντλερ αλλά και το τελευταίο επεισόδιο με τη Ρέιτσελ να αφήνει την πτήση για το Παρίσι και να επιστρέφει στην αγκαλιά του Ρος- υπάρχουν κάποια επεισόδια στη λίστα της IMDb, όπως αναφέρει και το mentalfloss.com, που βρίσκονται σχεδόν στον «πάτο» της προτίμησης του κοινού.

Το επεισόδιο των Friends που το κοινό ευχαρίστως δεν θα ξαναέβλεπε ποτέ

Το επεισόδιο, λοιπόν, που το κοινό με μεγάλη του χαρά δεν θα ξαναέβλεπε ποτέ είναι το «The One With the Invitation» (σεζόν 4, επεισόδιο 21), το οποίο έχει τη χειρότερη βαθμολογία στο IMDb, συγκεντρώνοντας μόλις 7,2 στα 10 αστέρια, με σχεδόν 4.000 κριτικές.

Το πρόβλημα ξεκινά όταν ο Ρος και η Έμιλυ οργανώνουν τα προσκλητήρια του γάμου τους, με την Έμιλυ να αναφέρει ότι ίσως θα ήταν αμήχανο για την Ρέιτσελ να παρευρεθεί στην τελετή, δεδομένης της ρομαντικής ιστορίας που είχε με τον Ρος. Ο Ρος μοιάζει να αναπολεί τις στιγμές τους και το φανατικό, τουλάχιστον, κοινό καταλαβαίνει ότι πρόκειται να ακολουθήσει ένα flashback με τις πιο αξέχαστες στιγμές των δύο πρωταγωνιστών της σειράς. Ένα παρόμοιο μοντάζ σκηνών ακολουθεί και λίγο αργότερα όταν η Ρέιτσελ ανοίγει το προσκλητήριο του γάμου του Ρος.

Η αποτυχία του συγκεκριμένου επεισοδίου, αναφέρει το mentalfloss.com, ίσως οφείλεται στο γεγονός ότι για εκείνη την εποχή ένα επεισόδιο που ήταν βασισμένο σε πολλά μονταρισμένα καρέ παλαιότερων επεισοδίων έμοιαζε με ένα τέχνασμα των παραγωγών για εξοικονόμηση χρόνου και χρήματος, κάτι που οι τηλεθεατές αντιλαμβάνονταν σίγουρα. Από την άλλη όμως, πριν ακόμη διαδοθεί η χρήση του YouTube και των live streaming πλατφορμών, αποτελούσε τον ιδανικότερο τρόπο για να παρακολουθήσει κανείς έστω και κάποιες από τις σκηνές των επεισοδίων που είχε χάσει.

Είναι επίσης πιθανό, όπως σημειώνει το Insider, ότι η ταραχώδης σχέση του Ρος και της Ρέιτσελ να είναι απλά λιγότερο διασκεδαστική από άλλα πιο αισιόδοξα ή πιο ανόητα μοντάζ -όπως το «The One With Christmas in Tulsa», το οποίο επικεντρώνεται σε χριστουγεννιάτικες σκηνές και το «The One With Joey’s Interview», που αφορά σε παλαιότερες αστείες σκηνές του Τζόι.