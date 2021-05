Ο παραμυθένιος “Ράφτης” με πρωταγωνιστές τον Δημήτρη Ήμελλο και την Ταμίλλα Κουλίεβα είναι η πρώτη μεγάλου μήκους που υπογράφει η ταλαντούχα Σόνια Λίζα Κέντερμαν.

Η Ελληνογερμανίδα σκηνοθέτιδα και σεναριογράφος, που έχει κλέψει τις εντυπώσεις με τις μικρού μήκους ταινίες “Νικολέτα” (2013) και “Λευκό Σεντόνι” (2014), υφαίνει με μαεστρία τον Ράφτη, μία αισιόδοξη και ανθρωποκεντρική ιστορία με φόντο την κρίση, όπως τη βιώνει σε συλλογικό και ατομικό επίπεδο ο συγκινητικός και αναπάντεχα δυνατός πρωταγωνιστής της.

Η αργοπορημένη ενηλικίωση ενός ονειροπόλου ράφτη που ζει στο μικροσκοπικό πατάρι του οικογενειακού ραφτάδικου, η μεταμόρφωση ενός εγκλωβισμένου ανθρώπου σε πλανόδιο δημιουργό, που βρίσκει την έμπνευση στα πιο απρόσμενα μέρη, είναι στο επίκεντρο αυτής της τρυφερής και λυρικής ιστορίας.

Ο “Ράφτης” έκανε την παγκόσμια πρεμιέρα της στο 24ο Tallinn Black Nights Film Festival στην Εσθονία, ενώ η πανελληνία πρεμιέρα της ταινίας πραγματοποιήθηκε στο 61ο Διεθνές Κινηματογραφικό Φεστιβάλ της Θεσσαλονίκης όπου απέσπασε το Βραβείο FIPRESCI, το Ειδικό Βραβείο Επιτροπής Νεότητας και το Πρώτο βραβείο ΕΡΤ.

Σύνοψη

Ο 50χρονος Νίκος, ένας εκλεπτυσμένος ράφτης παλαιάς κοπής, πασχίζει να κρατήσει ζωντανό το φάντασμα της περασμένης και καλοντυμένης αριστοκρατίας του ’60. Όμως, όταν η τράπεζα απειλεί να κατάσχει το οικογενειακό ραφτάδικο και ο ηλικιωμένος πατέρας του νοσηλεύεται στο νοσοκομείο, ο Νίκος παίρνει για πρώτη φορά τη ζωή στα χέρια του και βρίσκει έναν ανορθόδοξο τρόπο να φέρει την τέχνη του κοντά στους ανθρώπους του σήμερα. Μπορεί μια νύφη στα Καμίνια να γίνει η μούσα του αλαφροΐσκιωτου Ράφτη;

Βιογραφικό της δημιουργού Σόνια Λίζα Κέντερμαν:

H Σόνια Λίζα Κέντερμαν είναι απόφοιτη του τμήματος Κοινωνιολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου, της Σχολή Σταυράκου και του London Film School. Οι μικρού μήκους ταινίες της «Νικολέτα» και «Λευκό Σεντόνι» έχουν ταξιδέψει σε πάνω από 60 παγκόσμια φεστιβάλ. Η πρώτη της μεγάλου μήκους, Ράφτης, μια ελληνική-γερμανική-βελγική συμπαραγωγή, είχε επιλεχθεί στα εργαστήρια του MFI, Cinemed, Sofia Meetings και Crossroads. Αυτή την περίοδο, προετοιμάζει τη δεύτερη μεγάλου μήκους ταινία της, με τίτλο “Athens Dresden”.

Σημείωμα της δημιουργού

Το βασικό θέμα που έχει επηρεάσει τις ταινίες μου είναι οι απροσάρμοστοι, οι εξοβελισμένοι, οι χαρακτήρες που θεωρούνται περιθωριοποιημένοι, εξοστρακισμένοι από την κοινωνία και τις οικογένειές τους. Άνθρωποι που βιώνουν μια μεγάλη απώλεια και τελικά κατορθώνουν να ελευθερωθούν από τις συμβάσεις και να ορθοποδήσουν με τον δικό τους αντισυμβατικό τρόπο.

Έτσι προέκυψε η ιδέα του «Ράφτη»: μια ιστορία καθυστερημένης ενηλικίωσης ενός 50χρονου άντρα που παλεύει ενάντια σε οικονομικά αδιέξοδα ξαναχτίζοντας το μέλλον του. Ακολουθούμε τον Νίκο, έναν μοναχικό άντρα, ηττημένο, πνιγμένο στα χρέη, παγιδευμένο και αυτοεξόριστο στο ραφτάδικο του πατέρα του, που πλέον έχει γίνει το καταφύγιό και η φυλακή του. Ο Νίκος βγαίνει στον έξω κόσμο και μεταμορφώνεται σε έναν πλανόδιο ράφτη. Σαν νομάς μέσα στην πόλη, κατορθώνει να επανασυστήσει τον εαυτό του και να ενωθεί πάλι με τον κόσμο.

Ο «Ράφτης» λειτουργεί αλληγορικά με επίκεντρο έναν καθημερινό άνθρωπο που πρέπει να παλέψει όταν όλες οι πιθανότητες είναι εναντίον του. Ο λόγος που διηγούμαι αυτήν την ιστορία είναι γιατί πραγματικά πιστεύω ότι ο κάθε ένας από εμάς έχει τη δύναμη να πάρει τη μοίρα στα χέρια του και να διεκδικήσει το δικαίωμα για μια αξιοπρεπή ζωή. Κόντρα στο οικονομικό και πολιτικό σύστημα που έχει κάνει τη ζωή μας τόσο δύσκολη, ο κάθε ένας από εμάς μπορεί να δημιουργήσει τη ζωή που του αξίζει.

Είναι ουσιαστικά μια ταινία δρόμου: ένα λυρικό πορτρέτο ενός άντρα και μίας πόλης. Καθώς ο Νίκος περιπλανιέται από το κέντρο της Αθήνας σε διάφορες παραμελημένες αλλά ολοζώντανες περιοχές της Αθήνας, γνωρίζουμε ένα ψηφιδωτό διαφορετικών κοινωνικών και οικονομικών τάξεων. Ο Νίκος, στα πρόθυρα να χάσει τα πάντα, βρίσκει τον εαυτό του ανάμεσα σε αυτούς που δεν έχουν τίποτα: ταυτίζεται με τους ανθρώπους των φτωχογειτονιών και δίπλα τους βρίσκει τη λύση.

Η ταινία χαρακτηρίζεται από ποιητικό ρεαλισμό. Ένα ποιητικό τοπίο της καθημερινής ζωής. Ένας συμβολισμός της καθημερινότητας με παραμυθένια στοιχεία. Ο Νίκος είναι ένας ήρωας αλαφροΐσκιωτος και ονειροπόλος. Ένας Μπάστερ Κίτον, σαν ήρωας εποχής, που ζει με το ένα πόδι πάνω από τη γη. Ένας ερημίτης, ένας εκκεντρικός χειρώνακτας που ανδρώνεται και ανακαλύπτει ότι γεννήθηκε για να γίνει Τζον Γκαλιάνο. Βγαίνει από τη σκιά στο φως, από το σχεδόν ασπρόμαυρο ραφτάδικο στο εξωφρενικά πολυποίκιλτο κέντρο και την πολυχρωμία των φτωχογειτονιών. Σόνια Λίζα Κέντερμαν

Περιγραφές Χαρακτήρων

Νίκος (Δημήτρης Ήμελλος)

Ένας 50χρονος αριστοτέχνης ράφτης, ένας καλλιτέχνης με βελόνα και κλωστή, ένας ονειροπόλος που δεν πατάει στη Γη. Τον διακρίνει η φυσική ευγένεια μιας άλλης εποχής, η επισημότητα του κουστουμιού που φοράει καθημερινά, η αβρότητα που τον συνοδεύει σε κάθε κίνηση. Μπορεί να είναι χαρισματικός και σίγουρος για την τέχνη του, αλλά βρίσκεται εγκλωβισμένος κάτω από τη σκιά ενός αυστηρού και εξουσιαστικού πατέρα. Είναι μετρημένος και πειθαρχημένος υπό το απογοητευμένο βλέμμα ενός πατέρα που έχει υψηλές προσδοκίες. Ο Νίκος είναι αυτοεξόριστος και ηττημένος μέχρι που οι συνθήκες τον ωθούν να κάνει την υπέρβαση. Μεταμορφώνεται σε πλανόδιος ράφτης και απελευθερώνεται από τα δεσμά της παλιάς του ζωής. Σύμμαχοι του σ’ αυτή τη γενναία στροφή είναι η Όλγα και η κόρη της Βικτόρια. Η αυτοσχέδια αυτή οικογένεια τον συνοδεύει στη νέα του ζωή, που ορίζει πια ο ίδιος.

Όλγα (Ταμίλλα Κουλίεβα)

Η 45χρονη Ρωσίδα μετανάστευσε στην Ελλάδα πριν από 15 χρόνια. Συνηθισμένη στη νοοτροπία άλλης εποχής, είναι συνεσταλμένη και ντροπαλή. Ο γάμος της με τον Κώστα ήταν αρχικά μία σανίδα σωτηρίας. Τον αγαπούσε κάποτε, αλλά τα χρόνια πέρασαν και η κοινή τους ζωή μοιάζει με μικρή φυλακή. Σπάνια πια βγαίνει από το σπίτι.

Βρίσκει την ευκαιρία να αποδράσει μέσα από τη συνεργασία της με τον Νίκο. Τελειοποιεί την τέχνη του ραψίματος, γίνεται η συνεργάτιδα και μούσα του. Συμπάσχει μαζί του, γιατί ξέρει από δυσκολίες, καθώς είχε χάσει το πατρικό της στη Ρωσία. Ο Νίκος τη θαυμάζει, τη χρειάζεται και της δίνει τη θέση που πάντα της άξιζε. Το κυριότερο, όμως, είναι ότι μέσα από τη ραπτική, η Όλγα χειραφετείται. Ερωτεύεται τον Νίκο, αλλά παραμένει ρεαλίστρια και επιφυλακτική. Ξέρει πού θα καταλήξει αυτό. Είναι παντρεμένη και δεν μπορεί να αφήσει τη στρωμένη ζωή της.

Βικτόρια (Δάφνη Μιχοπούλου)

Η 8χρονη κόρη της Όλγα που γεννήθηκε στην Αθήνα. Αιχμηρή σαν ξυράφι, λίγο ατίθαση και μάλλον αγοροκόριτσο. Μοιάζει αθώα, αλλά κρύβει ένα άλλο πρόσωπο. Γίνεται φίλη με τον Νίκο, τον θαυμάζει και γοητεύεται από την τέχνη του. Είναι εκείνη που φέρνει τη μητέρα της κοντά στον κόσμο του Νίκου. Οι εξελίξεις, όμως, θα την ωθήσουν σε αντιδραστικές ενέργειες.

Θανάσης (Θανάσης Παπαγεωργίου)

Ο 80χρονος πατέρας του Νίκου. Λαμπρό μυαλό σε σώμα ασθενικό. Ένας εξουσιαστικός και αυτοδημιούργητος άντρας, που έχει περάσει φτώχια και κατάφερε να στήσει ολομόναχος το ραφτάδικο του τη δεκαετία του ΄60. Η επιχείρηση του εξελίχθηκε στο πιο επιτυχημένο μαγαζί της εποχής του και ο Θανάσης ανελίχθηκε κοινωνικά σε διάσημο ράφτη. Τώρα πια έχει ηττηθεί κατά κράτος. Όλα καταρρέουν και δεν μπορεί να δεχτεί ότι τα παλιά μεγαλεία έχουν περάσει ανεπιστρεπτί.

Η σχέση με τον γιο του Νίκο δεν ήταν πάντα ταραχώδης. Είχαν βέβαια τις διαφορές τους και ο Θανάσης δεν επικρότησε ποτέ τις παράξενες ιδέες του γιου του για την οικογενειακή επιχείρηση. Προσπαθεί ακόμα να διατηρήσει εποπτικό ρόλο και καταλήγει να έχει εχθρικά συναισθήματα για τον γιο του. Όμως, τον χρειάζεται, γιατί μοιράζονται την κοινή μοίρα του ραφτάδικου, που καταρρέει μπροστά στα μάτια τους.

Κώστας (Στάθης Σταμουλακάτος)

Ο 45χρονος σύζυγος της Όλγας. Ένας κουρασμένος, αλλά καλοπροαίρετος άντρας με τάση στη φλυαρία. Ένας μεσοαστός Έλληνας ταξιτζής που δουλεύει νύχτες. Παντρεύτηκε την Όλγα σε προχωρημένη ηλικία, από έρωτα. Πιστεύει ότι την έχει σώσει από τα σπίτια που δούλευε σαν καθαρίστρια και ότι της παρέχει την πολυτέλεια να κάτσει σπίτι και να μεγαλώσει την κόρη τους. Είναι απλός και πρακτικός άνθρωπος, περήφανος για ό,τιπροσφέρει στην οικογένεια του. Εργάζεται σκληρά, είναι περπατημένος και προστατεύει μάνα και κόρη. Δεν έχει τον Νίκο περί πολλού, καθώς είναι το ακριβώς αντίθετο από αυτόν. Δεν τον βλέπει σαν απειλή, ούτε προβλέπει την προδοσία της Όλγας, γιατί την εμπιστεύεται.

Σκηνοθεσία: Σόνια Λίζα Κέντερμαν

Σενάριο: Σόνια Λίζα Κέντερμαν, Tracy Sunderland

Διεύθυνση φωτογραφίας: Γιώργος Μιχελής

Μοντάζ: Δημήτρης Πεπονής

Σκηνικά: Πηνελόπη Βαλτή, Δάφνη Κούτρα

Κοστούμια: Julie Lebrun

Ήχος: Ντίνος Κίττου, Περσεφόνη Μήλιου, Philippe Charbonnel

Μουσική: Νίκος Κυπουργός

Casting Directors: Σωτηρία Μαρίνη, Άκης Γουρζουλίδης, Σοφία Δημοπούλου, Φραγκίσκος Ξυδιανός

Ηθοποιοί: Δημήτρης Ήμελλος, Ταμίλλα Κουλίεβα, Θανάσης Παπαγεωργίου, Στάθης Σταμουλακάτος, Δάφνη Μιχοπούλου

Παραγωγοί: Ιωάννα Μπολομύτη, Tanja Georgieva-Waldhauer, Melanie Andernach, Isabelle Truc

Executive Producer: Πάνος Παπαχατζής

Συμπαραγωγοί: Samuel Feller, Σόνια Λίζα Κέντερμαν

Executive Producers: Φένια Κοσοβίτσα, Knut Losen, George Kolovos, Gerry Ranglas, Carol Vassiliadis, Paul & Alexia Anas, Marry Savvas, Faye Mellos & Phillip C Peter

Παραγωγή: Αργοναύτες ΑΕ, Elemag Pictures, Made in Germany, IOTA Production

Συμπαραγωγή: ΕΡΤ AE, Magellan Films, Atalante Productions

Με την υποστήριξη: Eurimages, Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου, ΕΚΟΜΕ, Mitteldeutsche Medienförderung, Film- Und Medienstiftung NRW, Centre du Cinéma et de l’Audiovisuel de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Tax Shelter of the Belgian Federal Government, MEDIA Creative Europe

Χώρα Παραγωγής: Ελλάδα, Γερμανία, Βέλγιο

Έτος Παραγωγής: 2020

Διάρκεια: 100′

Διεθνείς Πωλήσεις: Pluto Film