Δημοσιεύτηκε το πρώτο τρέιλερ της νέας πολυαναμενόμενης ταινίας του Τζόκερ με πρωταγωνιστές τον Χοακίν Φίνιξ και τη Lady Gaga με τίτλο «Joker: Folie à Deux»

Το στούντιο αποκάλυψε το τρέιλερ στο CinemaCon που πραγματοποιείται στο Λας Βέγκας. Ο Τοντ Φίλιπς(Todd Phillips) επιστρέφει στη σκηνοθεσία ενώ συνυπογράφει το σενάριο με τον Σκοτ Σίλβερ (Scott Silver).

Tο πρωταγωνιστικό καστ συμπληρώνουν οι Ζάζι Μπιτζ (Zazie Beetz), Μπρένταν Γκλίσον (Brendan Gleeson), Κάθριν Κίνερ (Catherine Keener), Τζέικομπ Λόφλαντ (Jacob Lofland) και Χάρι Λότι (Harry Lawtey).

Το τρέιλερ ξεκινά με τον Joker (Χοακίν Φίνιξ) να περπατά στους σκοτεινούς διαδρόμους του Arkham Asylum και να συναντά τη Χάρλεϊ Κουίν (Lady Gaga) όπως αναφέρει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων.

«Δεν είμαι τίποτα. Δεν έχω κάνει τίποτα στη ζωή μου, όπως έχεις κάνει εσύ» ακούγεται να λέει η Χάρλεϊ Κουίν και αμέσως μετά να κάνει πως πυροβολεί το κεφάλι της με τα χέρια της.

Στη συνέχεια οι δύο πρωταγωνιστές τρέχουν στους δρόμους του Μανχάταν και ονειρεύονται να χορέψουν μπροστά στο φεγγαρόφωτο υπό τους ήχους του «What The World Needs Now Is Love». Στην ερώτηση που απευθύνεται στον ‘Αρθουρ Φλεκ/Joker «τι άλλαξε» εκείνος απαντά. «Θα σου πω τι άλλαξε, δεν είμαι πια μόνος».

Το τρέιλερ ολοκληρώνεται με την ηρωίδα να επισκέπτεται τον Joker στη φυλακή ή καλύτερα στο Arkham Asylum.

«Όταν γυρίζαμε την πρώτη ταινία, ο Χοακίν και εγώ μιλούσαμε για τη δημιουργία μιας συνέχειας επειδή περνούσαμε πολύ καλά, αλλά δεν το εννοούσαμε σοβαρά» είπε ο σκηνοθέτης στη σκηνή του CinemaCon.

«Στη συνέχεια, όταν το “Joker” έγινε τεράστια επιτυχία, μιλήσαμε γι’ αυτό κατά τη διάρκεια της πανδημίας και αποφασίσαμε να το κάνουμε και περάσαμε υπέροχα κάνοντάς το. Επιλέξαμε τη Gaga επειδή είναι μαγική…δεν έχω μιλήσει ποτέ γι’ αυτό ως μιούζικαλ, αλλά είναι μια ταινία, στην οποία η μουσική είναι βασικό στοιχείο» συμπλήρωσε.

Σύμφωνα με το Deadline, η ταινία αναμένεται στις αίθουσες στις 4 Οκτωβρίου.