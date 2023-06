Πρώην αξιωματούχος στο υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας σε βιβλίο που έγραψε, υποστηρίζει ότι ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε σεξιστικά σχόλια και για την κόρη του Ιβάνκα, σε βαθμό να αναρωτιέται πως θα ήταν να κάνουν σεξ.

Σύμφωνα με το newsweek.com πρόκειται για το βιβλίο «Blowback: A Warning to Save Democracy from the Next Trump» που έγραψε ο Μάιλς Τέιλορ και αναμένεται να κυκλοφορήσει.

Ο συγγραφέας λοιπόν, αναφέρει ότι ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ έκανε άσεμνα σχόλια για την εμφάνιση της κόρης του, μιλούσε για το σώμα της και έφτασε να αναρωτιέται «πώς θα ήταν να κάνει σεξ μαζί της».

Μάλιστα, φέρεται να χρειάστηκε η παρέμβαση του προσωπάρχη του Λευκού Οίκου Τζον Κέλι για να τον ανακαλέσει στην τάξη.