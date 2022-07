Συνελήφθη στο Κονγκό ο Ελληνοαμερικανός δημοσιογράφος Σταύρος Νικόλας Νιάρχος από τις μυστικές υπηρεσίες της αφρικανικής χώρας, αφού φέρεται να προσέγγισε ένοπλες ομάδες στα νοτιοανατολικά της χώρας, δήλωσε υψηλόβαθμος κυβερνητικός αξιωματούχος την Κυριακή.

Τοπικές οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, όπως το RECN, που επικαλούνται τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, ανέφεραν ότι ο Νιάρχος και ένας δημοσιογράφος από το Κονγκό συνελήφθησαν στη νοτιοανατολική πόλη Λουμπουμπάσι την Τετάρτη και μεταφέρθηκαν στην πρωτεύουσα Κινσάσα.

Ανώτερος κυβερνητικός αξιωματούχος που ζήτησε να διατηρήσει την ανωνυμία επιβεβαίωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο την Κυριακή ότι η υπηρεσία πληροφοριών του Κονγκό ANR κρατά τον Νιάρχο στην Κινσάσα.

Ο 33χρονος δημοσιογράφος, ο οποίος γράφει για τα αμερικανικά περιοδικά The Nation και The New Yorker, είχε έρθει σε επαφή με ένοπλες ομάδες συμπεριλαμβανομένης της πολιτοφυλακής Bakata Katanga, είπε ο αξιωματούχος.

«Έκανε κινήσεις που δεν είχαν αναφερθεί ποτέ προηγουμένως στις αρχές», εξήγησε ο αξιωματούχος, σημειώνοντας ότι η κυβέρνηση «πρέπει να είναι σε εγρήγορση» μετά τη δολοφονία δύο εμπειρογνωμόνων των Ηνωμένων Εθνών το 2017.

Ο ΟΗΕ είχε προσλάβει τους εμπειρογνώμονες τΜάικλ Σαρπ και Ζάιντα Καταλανό για να ερευνήσουν τη βία στην περιοχή Κασάι της κεντρικής ΛΔ Κονγκό, όπου τους απήγαγαν και τους σκότωσαν.

«Οι αρχές του Κονγκό δεν ενδιαφέρονται να κρατήσουν έναν Αμερικανό δημοσιογράφο», είπε ο ανώτερος κυβερνητικός αξιωματούχος, προσθέτοντας ότι ενδέχεται να αφεθεί ελεύθερος την Τρίτη.

Ο Νιάρχος ταξίδεψε στη ΛΔΚ για να κάνει ρεπορτάζ για τη διατήρηση της φύσης, την οικονομία και τον πολιτισμό για το περιοδικό The Nation, σύμφωνα με την επίσημη διαπίστευση του δημοσιογράφου που είδε το AFP.