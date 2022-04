Οι εμπειρογνώμονες επιμένουν ότι οι πιθανότητες κλιμάκωσης της σύγκρουσης στην Ουκρανία σε σημείο που θα οδηγούσε σε πυρηνικό συμβάν είναι ελάχιστες. Αλλά παρά το γεγονός αυτό, το 69% των Αμερικανών που συμμετείχαν σε έρευνα της Αμερικανικής Ψυχολογικής Εταιρείας δηλώνουν ότι «ανησυχούν ότι η εισβολή στην Ουκρανία θα οδηγήσει σε πυρηνικό πόλεμο».

Παρόλο που οι άνθρωποι που παρακολουθούν για σημάδια αυξημένης δραστηριότητας στη Ρωσία λένε ότι δεν έχουν δει τίποτα που να προκαλεί ανησυχία, τα σχόλια αξιωματούχων, όπως ο γενικός γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών Αντόνιο Γκουτέρες που δήλωσε ότι «η προοπτική πυρηνικού πολέμου είναι πλέον ξανά μέσα στη σφαίρα του πιθανού», συνεχίζουν να υποδαυλίζουν αυτούς τους φόβους.

Το επίκεντρο πολλών ανθρώπων σε αυτή την απίθανη περίπτωση είναι η αρχική έκρηξη, η οποία θα προκαλούσε μαζικά θύματα και αφάνταστες καταστροφές. Όταν οι ΗΠΑ πυροδότησαν πυρηνικά όπλα πάνω από τις ιαπωνικές πόλεις Χιροσίμα και Ναγκασάκι πριν από 77 χρόνια, ισοπέδωσαν τις πόλεις και σκότωσαν περισσότερους από 100.000 έως 200.000 ανθρώπους από τις εκρήξεις ή από την ραδιενέργεια.

Οι επιπτώσεις της πρώτης από τις πυρηνικές εκρήξεις

Όμως, σύμφωνα με τους επιστήμονες, η φρίκη ενός πυρηνικού πολέμου θα μπορούσε να επηρεάσει ολόκληρο τον πλανήτη. Πολλές μελέτες έχουν εξετάσει τις πιθανότητες, με ιδιαίτερη έμφαση στο περιβάλλον, και δεν είναι ενθαρρυντικές.

Όπως είναι αναμενόμενο, η έκταση της πυρηνικής ανταλλαγής παίζει τεράστιο ρόλο στις επιπτώσεις. Μία ή δύο πυρηνικές συγκρούσεις δεν θα είχαν παγκόσμιες επιπτώσεις, σύμφωνα με μια ανάλυση του 2012 που δημοσιεύθηκε στο The Bulletin of the Atomic Scientists. Αλλά η επίδραση 100 όπλων του μεγέθους αυτού που έπεσε στη Χιροσίμα θα μείωνε τις θερμοκρασίες σε όλο τον κόσμο κάτω από εκείνες της Μικρής Εποχής των Παγετώνων που σημειώθηκε από το 1300 έως το 1850 περίπου. Αυτό θα οδηγούσε σε αποτυχίες καλλιεργειών και λιμό σε ευρεία κλίμακα.

Σε μια ξεχωριστή μελέτη, από το 2014, τέσσερις Αμερικανοί επιστήμονες της ατμόσφαιρας και του περιβάλλοντος μοντελοποίησαν τα επακόλουθα μιας σύγκρουσης που διερευνούσε επίσης τις επιπτώσεις μιας έκρηξης 100 πολεμικών κεφαλών – σε αυτή την περίπτωση απεικονίζοντας τι θα συνέβαινε αν η μάχη γινόταν πάνω από την ινδική υποήπειρο.

Πώς θα μοιάζει ο πλανήτης μετά την πυρηνική έκρηξη

Μετά από ένα χρόνο, η μέση επιφανειακή θερμοκρασία της γης θα έπεφτε κατά περίπου 2 βαθμούς.

Μετά από πέντε χρόνια, η γη θα ήταν τρεις βαθμούς πιο κρύα από ό,τι ήταν.

Μετά από είκοσι χρόνια, θα θερμαινόταν κατά έναν βαθμό κάτω από το επίπεδο που βρισκόταν πριν από το πυρηνικό συμβάν.

Αυτό μπορεί να ακούγεται ευεργετικό, δεδομένης όλης της συζήτησης για την υπερθέρμανση του πλανήτη σήμερα, αλλά χαμηλότερες θερμοκρασίες σημαίνουν λιγότερες βροχές.

Πέντε χρόνια μετά την έκρηξη, οι βροχοπτώσεις θα ήταν στο 91% των σημερινών επιπέδων.

Μετά από 26 χρόνια, θα εξακολουθούσαμε να βλέπουμε 4,5% λιγότερη βροχή από ό,τι πριν από τον πόλεμο. Και οι μειωμένες βροχοπτώσεις θα προκαλούσαν παγκόσμιες συνθήκες ξηρασίας.

Ανάλογα με την περιοχή, οι καλλιεργητικές περίοδοι για τις καλλιέργειες θα ήταν 10 έως 40 ημέρες μικρότερες, με αποτέλεσμα την εκτεταμένη πείνα.

Το στρώμα του όζοντος θα μειωνόταν λόγω της ακτινοβολίας, με αποτέλεσμα να γίνει τελικά έως και 25% πιο λεπτό για τα πρώτα πέντε χρόνια μετά το συμβάν. Μετά από 10 χρόνια, θα υπήρχε κάποια ανάκαμψη, αλλά θα εξακολουθούσε να είναι κατά 8% λεπτότερο. Αυτό θα είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση του καρκίνου του δέρματος και των ηλιακών εγκαυμάτων. Και οι αυξημένες υπεριώδεις ακτίνες θα έθεταν σε κίνδυνο τη ζωή των φυτών και των ζώων που επέζησαν από την αρχική έκρηξη.

Οι σύγχρονες βόμβες των ΗΠΑ είναι 80 φορές ισχυρότερες από αυτή της Χιροσίμα

Δεν θα χρειάζονταν απαραίτητα 100 πύραυλοι για να δοκιμαστούν αυτές οι θεωρίες. Οι σύγχρονες βόμβες Β83 των Ηνωμένων Πολιτειών είναι 80 φορές ισχυρότερες από το όπλο που έπληξε τη Χιροσίμα. Η Ρωσία έχει δοκιμάσει όπλα που είναι ακόμη πιο ισχυρά. Τούτου λεχθέντος, οι ειδικοί λένε ότι αν η Ρωσία χρησιμοποιούσε πυρηνικά στην Ουκρανία, θα χρησιμοποιούσε πιθανότατα «τακτικά» όπλα, τα οποία είναι λιγότερο ισχυρά από αυτά που χρησιμοποίησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, αλλά θα μπορούσαν και πάλι να προκαλέσουν εκτεταμένες απώλειες από τη ραδιενέργεια.

Οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι οι επιπτώσεις ενός πυρηνικού πολέμου θα μπορούσαν να είναι καταστροφικές για όλους στη Γη. «Η συνδυασμένη ψύξη και η ενισχυμένη υπεριώδης ακτινοβολία θα ασκούσαν σημαντικές πιέσεις στις παγκόσμιες προμήθειες τροφίμων και θα μπορούσαν να προκαλέσουν έναν παγκόσμιο πυρηνικό λιμό», ανέφεραν οι συντάκτες της έκθεσης του 2014. «Η γνώση των επιπτώσεων 100 μικρών πυρηνικών όπλων θα πρέπει να παρακινήσει την εξάλειψη των περισσότερων από [13.000] πυρηνικών όπλων που υπάρχουν σήμερα».