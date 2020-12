Ο Μπομπ Ντίλαν πούλησε τα δικαιώματα όλων των τραγουδιών του – Πόσα θα πάρει

Ο Μπομπ Ντίλαν πούλησε τα δικαιώματα μιας δισκογραφίας που μετρά 6 δεκαετίες στην Universal Music Group, σε μια χρυσή συμφωνία που θεωρείται η μεγαλύτερη του είδους της.

Την ανακοίνωση έκανε προσφάτως η ίδια η Universal, με τη διευθύντρια Jody Gerson να αποκαλεί «προνόμιο και ευθύνη ταυτοχρόνως» το γεγονός, καθώς «αντιπροσωπεύει το σύνολο του έργου ενός από τους μεγαλύτερους τραγουδοποιούς όλων των εποχών».

