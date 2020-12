Μαθητής τιμωρήθηκε με αποβολή επειδή έβαψε τα νύχια του

Ένας τελειόφοιτος γυμνασίου στο Τέξας των ΗΠΑ είδε το σχολείο να τον τιμωρεί αυστηρά επειδή εμφανίστηκε για μάθημα με τα νύχια βαμμένα.

Το σχολείο υπεραμύνθηκε της απόφασης λέγοντας πως το αυστηρό πρωτόκολλο για την ενδυμασία των μαθητών επιτρέπει βερνίκια μόνο στα νύχια των κοριτσιών.

Ο 17χρονος Trevor Wilkinson, που είναι ανοιχτά ομοφυλόφιλος, αποκάλυψε την τιμωρία του την περασμένη Δευτέρα, μιλώντας για πολιτικές διακρίσεων μέσα στο σχολείο.

imagine your school not allowing boys to paint their nails and giving boys iss for it. and the whole administration being okay with it, homophobic and sexist? welcome to west texas🤠

