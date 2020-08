Εκρήξεις στη Βηρυτό: Η στιγμή που οικιακή βοηθός σώζει το παιδί που προσέχει

Η Βηρυτός βιώνει μία απίστευτη τραγωδία μετά τις χθεσινές εκρήξεις που έκοψαν το νήμα της ζωής περισσότερων από 100 ανθρώπων και να τραυμάτισαν πάνω από 4.000.

Τη στιγμή της έκρηξης πολλά κτίρια υπέστησαν ζημιές, ενώ σωστικά συνεργεία συνεχίζουν σήμερα να αναζητούν επιζώντες σε μια θάλασσα από συντρίμμια.

Τα νοσοκομεία της πόλης απευθύνουν εκκλήσεις εκκλήσεις για να παρασχεθεί αίμα.

Το βίντεο που ακολουθεί είναι η στιγμή της έκρηξης όπως φαίνεται μέσα από ένα σπίτι. Σε αυτό ένα μικρό κοριτσάκι παίζει ανέμελο. Μέσα σε λίγα λεπτά οι τζαμαρίες σπάνε και η οικιακή βοηθός αρπάζει το παιδί και τρέχει να σωθούν!

#BeirutBlast #beirutexplosion#Beirut #Lebanon

My heart goes for this African maid, who ignored her own life, and tried to safe her employer’s child.

Not all angels have wings 🕊 #BeirutExplosion #لبنان #Beirut pic.twitter.com/IfkhDN2iOZ

— SANTOSH💞💥 (@santoshkr_08) August 4, 2020