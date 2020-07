Ο Έλον Μασκ «απασφάλισε» κατά του κομμουνισμού και του Νόαμ Τσόμσκι

Επίθεση μέσω Twitter εξαπέλυσε ο Έλον Μασκ κατά του κομμουνισμού και του Νόαμ Τσόμσκι, αφού ανάρτησε σχόλιο για τον Αμερικανό φιλόσοφο ότι «είναι χάλια».

Το εκκεντρικό αφεντικό της SpaceX και της Tesla φημίζεται για τις «αιχμηρές» και συχνά άκομψες δηλώσεις του.

Χθες, αποφάσισε να επιτεθεί ξαφνικά από τον προσωπικό του λογαριασμό κατά του κομμουνισμού, αλλά και του Νόαμ Τσόμσκι, του διάσημου γλωσσολόγου. Σημειωτέον ότι ο Τσόμσκι, κατά το παρελθόν, έχει επικρίνει τα έργα νευροτεχνολογίας του Μασκ.

Ο Μασκ δημοσίευσε μια λίστα με τίτλο «7 πράγματα που κάθε παιδί πρέπει να ακούσει». Και προτελευταίο στη λίστα υπάρχει το εξής: «Ο κομμουνισμός έχει αποτύχει κάθε φορά που δοκιμάστηκε». Σε ένα tweet κάτω από την ανάρτηση, μάλιστα, ο επιχειρηματίας γράφει «Σημείωση: Ο Τσόμσκι είναι χάλια».

Αλλά υπάρχει και συνέχεια.

Συμφωνώντας με τον Μασκ, ένας ψυχολόγος ονόματι Γκαντ Σάαντ έγραψε ότι ο Τσόμσκι «έχει πει τρελά πράγματα για την πολιτική για 5+ δεκαετίες». Και ο Μασκ απάντησε: «Είναι ένας ιός στο μυαλό ηλιθίων».

He is a mind virus for fools

— Elon Musk (@elonmusk) July 5, 2020