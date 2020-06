Μελάνια και Ιβάνκα Τραμπ: Τα «φαρμακερά» παρατσούκλια που έβγαλαν η μία στην άλλη

Τα μελανά σημεία της σχέσης της Πρώτης Κυρίας των ΗΠΑ με την κόρη του Ντόναλντ Τραμπ Ιβάνκα περιγράφει μια νέα βιογραφία της Μελάνια Τραμπ, την οποία έγραψε η ρεπόρτερ της Washington Post Μέρι Τζόρνταν.

Σύμφωνα με τη Daily Mail, το νέο πολυσυζητημέο βιβλίο με θέμα τη ζωή της Μελάνια και τίτλο «The Art of Her Deal: The Untold Story of Melania Trump» σκιαγραφεί μια μάλλον ανταγωνιστική σχέση ανάμεσα στη σύζυγο του Αμερικανού προέδρου και την αγαπημένη του κόρη από τον πρώτο του γάμο, η οποία είναι μάλιστα και σύμβουλός του.

Τα σύννεφα στις σχέσεις των δύο ισχυρών γυναικών στη ζωή του Αμερικανού προέδρου αποτυπώνονται στα παρατσούκλια τα οποία χρησιμοποιούν η μία για την άλλη.

Όπως αναφέρεται στην κριτική του βιβλίου από τους New York Times, η Τζόρνταν γράφει πως η Μελάνια έχει ακουστεί να αναφέρεται στην Ιβάνκα ως «πριγκίπισσα». Από τη μεριά της, η Ιβάνκα σε μικρότερη ηλικία φέρεται να αποκαλούσε την τρίτη σύζυγο του πατέρας της «το πορτραίτο», ουσιαστικά κοροϊδεύοντας το πόσο λιγομίλητη ήταν.

Σύμφωνα με τη βρετανική εφημερίδα, η βιογραφία των 286 σελίδων ακολουθεί τη ζωή της Μελάνια Τραμπ από τα παιδικά της χρόνια στη Σλοβενία και τα πρώτα της βήματα στο μόντελινγκ μέχρι την μετακόμισή της στον Λευκό Οίκο και τη ζωή της ως Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ. Μέσα από τις σελίδες του παρουσιάζεται μια διαφορετική εικόνα από εκείνη που έχει διαμορφώσει το ευρύ κοινό για τη Μελάνια Τραμπ, αφού η εντυπωσιακή γυναίκα από τη Σλοβενία περιγράφεται ως αποφασισμένη, αδίστακτη και φιλόδοξη.

Σύμφωνα με τη συγγραφέα, η 50χρονη καλλονή έχει πολλά κοινά στοιχεία με τον σύζυγό της, είναι εξίσου περίπλοκη και τον Ντόναλντ και τον ενθάρρυνε από την αρχή στις πολιτικές του επιδιώξεις.

Ο Λευκός Οίκος ωστόσο καθώς και εκπρόσωποι των δύο γυναικών διαψεύδουν κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς του βιβλίου.

«Αυτοί οι ισχυρισμοί δεν θα μπορούσαν να απέχουν περισσότερο από την αλήθεια. Αν η Washington Post ή οι εκδότες του βιβλίου έμπαιναν στον κόπο να επαληθεύσουν τα στοιχεία με το γραφείο της Ιβάνκα, θα το ήξεραν αυτό» δήλωσε στην Daily Mail o υπεύθυνος Τύπου Τζουντ Ντιρί. Ανάλογο ήταν και το σχόλιο από το γραφείο της Μελάνια, όπου αναφερόταν ότι η Πρώτη Κυρία επέλεξε να μην συμμετάσχει στο βιβλίο λόγω των ανέντιμων τακτικών της συγγραφέως.