Δείτε live: SpaceX: Έφτασαν στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό οι αστροναύτες του Dragon

Το πλήρωμα του Dragon, ύστερα από την επιτυχή εκτόξευση του διαστημοπλοίου της SpaceX το Σάββατο, έφτασε στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό και βρίσκεται σε διαδικασία πρόσδεσης.

Οι Αμερικανοί αστροναύτες Μπομπ Μπένκεν και Νταγκ Χάρλεϊ εκτοξεύθηκαν από το Διαστημικό Κέντρο Κένεντι στη Φλόριντα, της πρώτης ιδιωτικής εταιρείας στην οποία εμπιστεύθηκε η NASA μία τόσο πολύτιμη αποστολή.

Το διαστημόπλοιο προσέγγισε τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό μετά από περίπου 19 ώρες ταξιδιού.

Docking confirmed! @AstroBehnken and @Astro_Doug officially docked to the @Space_Station at 10:16am ET: pic.twitter.com/hCM4UvbwjR

— NASA (@NASA) May 31, 2020