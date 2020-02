Δολοφόνησε δύο γυναίκες και τις κράτησε για τρία χρόνια σε καταψύκτη

Φρίκη και αποτροπιασμό από το έγκλημα αποκαλύφθηκε σε σπίτι στο Λονδίνο. Δύο πτώματα γυναικών βρέθηκαν σε καταψύκτη.

Μάλιστα, σύμφωνα με την Daily Mail, 35χρονος Zahid Younis φαίνεται πως κρατούσε τις σορούς των γυναικών στην κατάψυξη επί τρία ολόκληρα χρόνια.

Ο 35χρονος συνελήφθη και κατηγορείται για τις δολοφονίες της 38χρονης Mihrican Mustafa και της 35χρονης Henriett Szucs. Και οι δύο γυναίκες έφεραν πολλαπλά τραύματα, σύμφωνα με τις νεκροψίες.

Το πρώτο θύμα του φαίνεται πως ήταν η Henriett Szucs από την Ουγγαρία, η οποία διέμενε στη Βρετανία για χρόνια, χωρίς ωστόσο να έχει δηλώσει κάποια διεύθυνση κατοικίας ή να έχει δώσει σημάδια ζωής από το καλοκαίρι του 2016.

(Mirror):#Man due in court after bodies of two women found in his freezer : Zahid Younis, 34, was arrested after police discovered the bodies Henriett Szucs and Mihrican Mustafa in his flat

