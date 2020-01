Στοιβαγμένοι στα νοσοκομεία χιλιάδες άνθρωποι στην Ουχάν περιμένουν να εξεταστούν για τον κοροναϊό

Ένα βίντεο που αναρτήθηκε στο δημοφιλές μέσο κοινωνικής δικτύωσης Twitter και κάνει τον γύρω του διαδικτύου, αποτυπώνει με τον πιο γλαφυρό τρόπο την αγωνία χιλιάδων ανθρώπων στην περιοχή Ουχάν.

Στοιβαγμένοι και στρυμωγμένοι, με τον τρόμο ζωγραφισμένο στα μάτια τους και τα πρόσωπα τους καλυμμένα με νοσοκομειακές μάσκες περιμένουν πολλές ώρες στην σειρά μέχρι να εξεταστούν και να διαπιστώσουν αν νοσούν τελικά ή όχι από τον νέο φονικό κοροναϊό.

#Wuhan #coronavirus

From relative in Wuhan. Local hospital waiting line to be checked for virus. pic.twitter.com/66vHqROip3

— corona (@Bouree35) January 23, 2020