Εκλογές στη Βρετανία: «Μεγάλη νίκη του Μπόρις» βλέπει ο Τραμπ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ τόνισε σήμερα ότι φαίνεται πως σημειώθηκε «μεγάλη νίκη» του πρωθυπουργού της Βρετανίας Μπόρις Τζόνσον στις βουλευτικές εκλογές που διεξήχθησαν χθες στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Οι Τόρις φαίνεται πως οδεύουν προς σαρωτική επικράτηση μετά τη χθεσινή αναμέτρηση και ο Τζόνσον δήλωσε πριν από λίγο ότι η κυβέρνησή του έχει πλέον «ισχυρή νέα εντολή» να ολοκληρώσει το Brexit, τη σημαντικότερη γεωπολιτική μεταβολή για τη Βρετανία τα τελευταία 70 χρόνια.

«Φαίνεται πως έχουμε μεγάλη νίκη για τον Μπόρις στο ΗΒ!», ανέφερε ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος σε ανάρτησή του στο Twitter.

Looking like a big win for Boris in the U.K.!

