Αφίσα στην Times Square δείχνει γυναίκα να πατάει στο κεφάλι τον Τραμπ

Μία αφίσα που δείχνει τον Ντόναλντ Τραμπ στο έδαφος, να τον πατάει στο κεφάλι μία γυναίκα τοποθετήθηκε στην Times Square της Νέας Υόρκης.

Η αφίσα 10 μέτρων ήταν τοποθετημένη πάνω ακριβώς από άλλη που εμφανίζει τον Τραμπ σαν ζόμπι.

Η εν λόγω αφίσα έγινε γρήγορα viral στις ΗΠΑ, με τον γιο του Τραμπ, Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ, να εκφράζει την οργή του στα κοινωνικά δίκτυα.

#StandForSomething

We have some big news to share with you. pic.twitter.com/VTcm8AoW5I

— DHVANI (@DhvaniWear) 15 Οκτωβρίου 2019