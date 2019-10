Το πλήρωμα λιποθύμησε και το αεροπλάνο έκανε αναγκαστική προσγείωση

Η πτήση ΑΑ729 της American Airlines από το Χίθροου στην Φιλαδέλφεια είχε απρόσμενη κατάληξη, με το πλήρωμα να λιποθυμά και τους επιβάτες να μην νιώθουν καθόλου καλά.

Το αεροπλάνο έκανε αναγκαστική προσγείωση στο Δουβλίνο εξαιτίας ενός χημικού που είχε ξεχαστεί στην τουαλέτα του αεροπλάνου και χύθηκε στο πάτωμα όταν το αεροσκάφος απογειώθηκε.

Μέλη του πληρώματος λιποθύμησαν ενώ σε αρκετούς από τους επιβάτες άρχισαν να κοκκινίζουν τα μάτια τους, να δακρύζουν και να έχουν φαγούρα σε όλο το σώμα τους. Άλλοι έβηχαν και κάποιοι έκαναν εμετό.

Μόλις το αεροπλάνο προσγειώθηκε στο Δουβλίνο ασθενοφόρο παρέλαβε και μετέφερε στο νοσοκομείο δύο μέλη του πληρώματος και έναν επιβάτη.

Όπως είπε επιβάτης στη Daily Mail η αεροπορική εταιρεία φρόντισε να μεταφερθούν σε κοντινό ξενοδοχείο μέχρι να μπουν σε άλλη πτήση με προορισμό τις ΗΠΑ.

Το Airbus A330 είχε 287 επιβάτες και 12 μέλη πλήρωμα όταν συνέβη το απρόοπτο.

Here's everyone standing around Dublin's Airport after our flight was grounded due to a chemical spill. Anyone is welcome to use this picture for any reason. pic.twitter.com/fORyxJFLVv

— Philip Ott (@Blasphevism) 21 Οκτωβρίου 2019