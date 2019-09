Θρασύτατος ληστής έκλεψε το πορτοφόλι από άνδρα σε αναπηρικό καροτσάκι

Θρασύτατη ληστεία διέπραξε ένας άνδρας στην πόλη Τάμπα της Φλόριντα, όταν απέσπασε το πορτοφόλι από άτομο καθηλωμένο σε αναπηρικό καροτσάκι.

Η ληστεία έγινε στις 7 του περασμένου Αυγούστου και δυστυχώς για τον δράστη, το περιστατικό απαθανατίστηκε από κάμερα ασφαλείας στην περιοχή.

Ο ληστής πλησίασε το θύμα και αφού διαπληκτίστηκε μαζί του, έβαλε το χέρι στην τσέπη της μπλούζας του, του αφαίρεσε το πορτοφόλι και διέφυγε.

Η αστυνομία της Τάμπα δημοσίευσε το βίντεο, κάνοντας έκκληση προς όποιον γνωρίζει τα στοιχεία του δράστη να επικοινωνήσει με τις Αρχές.

Δείτε το βίντεο:

On Aug 7, the suspect approached the victim, who is in a wheelchair, on 7th Av near 21st St. The suspect then reached into the victim's shirt pocket and removed the victim's wallet before fleeing the scene. If you can help ID this robbery suspect, please contact @crimestopperstb pic.twitter.com/0kaNQS3Z3M

— TampaPD (@TampaPD) 3 Σεπτεμβρίου 2019