Ευρωβουλευτές γύρισαν την πλάτη τους στον ευρωπαϊκό ύμνο

Οι «ευρωβουλευτές» του βρετανικού κόμματος του Brexit γύρισαν την πλάτη τους κατά τη διάρκεια της εναρκτήριας πανηγυρικής συνεδρίασης, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο όταν άρχισε να ανακρούεται ο ευρωπαϊκός ύμνος πράγμα που προκάλεσε πολλά αρνητικά σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Brexit Party MEPs turn their backs as the EU's anthem, Ode to Joy, is played as they take their seats in the new European Parliament

https://t.co/caXpceb67i pic.twitter.com/V0hX3RHt01

— BBC Politics (@BBCPolitics) 2 Ιουλίου 2019