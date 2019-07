Ανελέητο τρολάρισμα στα social media στην «ανεπιθύμητη» Ιβάνκα Τραμπ

Αντικείμενο λοιδοριών έγινε η Ιβάνκα Τραμπ σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης χθες Δευτέρα, μετά τη δημοσιοποίηση βίντεο που την εικονίζει να προσπαθεί να παρέμβει σε ανεπίσημη συζήτηση ηγετών στη διάρκεια της συνόδου κορυφής της G20.

Στη διάσκεψη της Γιάλτας με τον Ουίνστον Τσόρτσιλ, τον Φραγκλίνο Ρούζβελτ και τον Ιωσήφ Στάλιν, στην αμμουδιά που μετατράπηκε σε πεδίο μάχης κατά τη διάρκεια της απόβασης στη Νορμανδία, στη Σελήνη: σε μια σειρά από φωτομοντάζ, ή μιμιδίων στην αργκό του Διαδικτύου, η 37χρονη Ιβάνκα Τραμπ εικονίζεται να παρεμβαίνει αυτόκλητη σε διάφορα ιστορικά γεγονότα.

Η ετικέτα #UnwantedIvanka («Ιβάνκα η ανεπιθύμητη») έκανε την εμφάνισή της στο Twitter έπειτα από τη μεταφόρτωση το Σαββατοκύριακο στον λογαριασμό της γαλλικής προεδρίας στο Instagram ενός βίντεο που μαγνητοσκοπήθηκε κατά τη διάρκεια της συνόδου της G20 στην Οσάκα της Ιαπωνίας.

Σε αυτό εικονίζεται η Ιβάνκα Τραμπ να αποπειράται να παρέμβει κατά τη διάρκεια άτυπης συζήτησης ανάμεσα στην πρωθυπουργό της Βρετανίας Τερέζα Μέι, τον πρωθυπουργό του Καναδά Τζάστιν Τριντό, τον πρόεδρο της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν και τη γενική διευθύντρια του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου Κριστίν Λαγκάρντ, με την τελευταία ειδικά να αγνοεί επιδεικτικά την «πρώτη κόρη» παρότι βρίσκεται δίπλα της.

«Αυτό ίσως σοκάρει ορισμένους, αλλά το να είσαι “κόρη του τάδε” δεν είναι επαγγελματικό προσόν», σχολίασε η αμερικανίδα βουλεύτρια Αλεξάντρια Οκάσιο-Κορτέζ.

Ivanka Trump appears to be trying to get involved in a talk among Macron, May, Trudeau and Lagarde (IMF head).

The video is released by French Presidential palace. pic.twitter.com/TJ0LULCzyQ

