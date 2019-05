Η απεγνωσμένη γυναίκα που ετοιμαζόταν να αυτοκτονήσει ήταν μια... κόκκινη ομπρέλα

Μια «πορφυρή δούλη», έτοιμη να πηδήξει από τη στέγη ενός κτιρίου, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την καταστρατήγηση του δικαιώματος στην άμβλωση. Αυτό νόμισε ότι είδε μια νεαρή Νεοϋορκέζα και κάλεσε αμέσως την αστυνομία η οποία έσωσε τελικά από βέβαιο θάνατο μια κόκκινη... ομπρέλα. Μια παρεξήγηση που έβαλε φωτιά στο Twitter.

Εδώ και μήνες, μετά το κίνημα #MeToo και την αμφισβήτηση, ιδίως στις ΗΠΑ, του δικαιώματος στην άμβλωση, πολλές γυναίκες συμμετέχουν σε διάφορες κινητοποιήσεις διαμαρτυρίας ντυμένες ως «πορφυρές δούλες». Τις ενέπνευσε η επιτυχημένη τηλεοπτική σειρά που βασίζεται στο ομώνυμο μυθιστόρημα της Μάργκαρετ Άτγουντ (1985), όπου, σε ένα εφιαλτικό μέλλον, οι ΗΠΑ έχουν μετατραπεί σε θρησκευτική δικτατορία, οι γυναίκες είναι σκλάβες και ο βιασμός θεσμοθετημένος.

Την Τρίτη έγιναν διαδηλώσεις σε πολλές αμερικανικές πόλεις, με αφορμή τους νόμους που απαγορεύουν την άμβλωση σε πολλές Πολιτείες. Αρκετές από τις συμμετέχουσες φορούσαν το κατακόκκινο «κοστούμι» της «πορφυρής δούλης».

Δεν ήταν λοιπόν παράξενο που η Κέισι Μακόρμικ νόμισε ότι είδε, γύρω στις 11 το πρωί, μια «πορφυρή δούλη» έτοιμη να πηδήξει από την ταράτσα ενός κτιρίου στο Μανχάταν, όπως εξήγησε ο εκπρόσωπος της αστυνομίας.

Η νεαρή γυναίκα κάλεσε αμέσως τις αρχές. Δύο αστυνομικοί ανέβηκαν στην ταράτσα αλλά αντί να βρουν μια απελπισμένη γυναίκα στα πρόθυρα της αυτοκτονίας, έσωσαν μια κόκκινη ομπρέλα με άσπρο χερούλι.

Η ίδια η Μακόρμικ αποκάλυψε την γκάφα της, αναρτώντας δύο φωτογραφίες στο Twitter: η μία, τραβηγμένη από μεγάλη απόσταση, εικονίζει μια κόκκινη σιλουέτα, αυτό που νόμιζε ότι ήταν μια γυναίκα έτοιμη να αυτοκτονήσει. Η δεύτερη, έναν γελαστό αστυνομικό που κρατάει μια ομπρέλα.

Η ανάρτησή της έγινε viral, αποσπώντας περισσότερα από 235.000 «likes» μέσα σε λίγες ώρες.

Today I thought I saw a woman dressed as a handmaid about to jump from a building. I called 911. pic.twitter.com/EIrz6wR0bz

— Casey McCormick (@itsmeCaseyMc) 21 Μαΐου 2019