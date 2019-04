Έξι νεκροί στην Κίνα, τρένο εκτροχιάστηκε κι έπεσε σε σπίτι

Έξι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην Κίνα όταν εμπορευματικός συρμός εκτροχιάστηκε και καταπλάκωσε σπίτι.

Όπως μεταδίδει το ΑΜΠΕ, νεκροί είναι δύο άνθρωποι που βρίσκονταν μέσα στο σπίτι και τέσσερις εργαζόμενοι στον σιδηρόδρομο που επέβαιναν στο τρένο.

A cargo train has derailed in central #China, killing at least four. https://t.co/xsgiGQsg79 pic.twitter.com/rue8EddZyj

— SCMP News (@SCMPNews) 11 April 2019