Δεκάχρονος έστειλε γράμμα στον διευθύνοντα σύμβουλο της Qantas και πήρε επική απάντηση

«Συνήθως οι ανταγωνιστές μας δεν μας ζητούν συμβουλές, αλλά αυτή την αεροπορική εταιρεία που μας προσέγγισε, δεν μπορούσαμε να την αγνοήσουμε». Με τα λόγια αυτά δημοσιεύει στο Twitter η αεροπορική εταιρεία Qantas της Αυστραλίας την επιστολή που απήθυνε προς τον διευθύνοντα σύμβουλό της ένας 10χρονος, ο οποίος ίδρυσε τη δική του αεροπορική εταιρεία και ζητά από τον Alan Joyce μερικές συμβουλές.

Our competitors don't normally ask us for advice, but when an airline leader reached out, we couldn't ignore it.

Naturally, there was only one way to respond: CEO to CEO. pic.twitter.com/JTFpzn5a6Y

— Qantas (@Qantas) 11 March 2019