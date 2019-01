Ισχυρή έκρηξη στο Παρίσι

Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε πριν λίγο στο κέντρο του Παρισιού, στην οδό de Trevise, προκαλώντας φωτιά και χάος στο σημείο και τους γύρω δρόμους.

Όπως μεταδίδει το RT, υπάρχουν κάποιες αναφορές για τραυματίες, αλλά μέχρι στιγμής καμία επίσημη πληροφόρηση. Το Αθηναϊκό Πρακτορείο κάνει λόγο για πολλούς τραυματίες και διευκρινίζει πως η έκρηξη έγινε σε αρτοποιείο.

Την ισχυρή έκρηξη ακολούθησε πυρκαγιά σε ένα κατάστημα.

Η Αστυνομία βρίσκεται ήδη στο σημείο και καλεί τους πολίτες να παραμείνουν μακριά από την περιοχή.

Destruction for blocks after an explosion on rue de trévise pic.twitter.com/GsrLqyasQA

— Emily Molli (@MomesMolli) 12 Ιανουαρίου 2019