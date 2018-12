Υπάλληλοι ξενοδοχείου έδιωξαν Αφροαμερικανό που απλώς μιλούσε στο τηλέφωνο

Ξενοδοχείο απέλυσε δύο υπαλλήλους του, αφού «πιάστηκαν» να διώχνουν έναν Αφροαμερικανό επισκέπτη που χρησιμοποιούσε το τηλέφωνό του στον προθάλαμο.

Ο 34χρονος Jermaine Massey κατηγορήθηκε ότι «χαζολογούσε» από έναν φύλακα ασφαλείας, ο οποίος του είπε ότι είχε καλέσει την αστυνομία για να τον «συνοδεύσει εκτός του χώρου».

Ο Massey, ο οποίος απάντησε σε κλήση της μητέρας του, εξήγησε ότι ήταν επισκέπτης στο ξενοδοχείο αυτό στο Όρεγκον των ΗΠΑ.

«Όχι πια» του απάντησε ο φύλακας.

Ο υπάλληλος του ξενοδοχείου, ονόματι Earl Meyers, είπε στον Massey ότι αποτελούσε απειλή για την ασφάλεια και ότι έπρεπε να φύγει αν δεν μπορούσε να πει σε ποιο δωμάτιο έμενε.

Ο δικηγόρος του 34χρονου του ξενοδοχείου τόνισε ότι ο πελάτης του έδειξε στον φύλακα το κλειδί του και ότι το μόνο έγκλημά του ήταν ότι «τηλεφωνούσε στη μητέρα του ενώ ήταν μαύρος». Μάλιστα είπε ότι ένα διευθυντικό στέλεχος του ξενοδοχείου, που επίσης φαίνεται στο βίντεο, ειδοποίησε την αστυνομία.

Όπως αναφέρει το BBC, ο Massey οδηγήθηκε στο δωμάτιό του για να πάρει τα πράγματά του και συνοδεύτηκε έξω από το ξενοδοχείο από τους υπαλλήλους, ενώ του είπαν ότι θα μπορούσε να υποβάλει τα παράπονά του αργότερα.

Ο 34χρονος δημοσίευσε στα social media μέρος της «συνάντησης» που είχε, σχολιάζοντας: «Έγινα αποδέκτης μιας ρατσιστικής συμπεριφοράς επειδή μιλούσα στο τηλέφωνο στο λόμπι ξενοδοχείου».

Στις 29 Δεκεμβρίου, λίγες μέρες μετά το περιστατικό, η αλυσίδα ξενοδοχείων DoubleTree στο Πόρτλαντ, ιδιοκτησία του ομίλου Hilton, έκανε ανάρτηση στο Twitter στην οποία ανέφερε: «Καμία ανοχή στον ρατσισμό» και ότι «ειλικρινά ζητάει συγγνώμη από τον κ. Massey».

Tonight I was racially profiled and discriminated against for taking a phone call in the lobby of my hotel room at @doubletreepdx @doubletree.The security guard “Earl” decided that he would call the police on me,the exact reason is still unclear to me.pls watch and retweet! pic.twitter.com/sZ5ABNsiEO

— Jermaine (@Mymainereason1) 23 Δεκεμβρίου 2018