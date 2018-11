Ο Τραμπ δικαιολόγησε τη χρήση δακρυγόνων κατά μεταναστών στα σύνορα με το Μεξικό

Τη χρήση δακρυγόνων από τους Αμερικανούς συνοριοφύλακες κατά μεταναστών από το καραβάνι- ανάμεσά τους και παιδιά- που επιχείρησαν να περάσουν στις ΗΠΑ στα σύνορα από το Μεξικό υπερασπίστηκε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Μία ημέρα μετά την ένταση στο συνοριακό πέρασμα στο San Ysidro, βόρεια της Τιχουάνα, όπου εκατοντάδες μετανάστες αναγκάστηκαν να οπισθοχωρήσουν μετά τη βίαιη αντίδραση των ενστόλων, ο Αμερικανός πρόεδρος δικαιολόγησε τη χρήση δακρυγόνων λέγοντας πως έγινε για να προστατευτούν τα σύνορα.

«Έπρεπε να χρησιμοποιηθούν» είπε, κάνοντας λόγο για απόπειρα περάσματος από «πολύ σκληρούς ανθρώπους», μιλώντας σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο. «Και χρησιμοποίησαν δακρυγόνα. Στο τέλος τέλος, κανείς δεν μπαίνει στη χώρα μας εκτός κι αν έρχεται νόμιμα».

Pres. Trump defends the use of tear gas by U.S. Customs and Border Patrol agents to push back Central American migrants who tried to breach the southern border: "They were being rushed by some very tough people". https://t.co/x3iLe7sCoy pic.twitter.com/dkEJJO9O25

Χιλιάδες μετανάστες από την Κεντρική Αμερική περιμένουν στην Τιχουάνα και τις γύρω περιοχές προκειμένου να ζητήσουν άσυλο στις ΗΠΑ.

Για να διαλυθεί το πλήθος οι Αμερικανοί συνοριοφύλακες χρησιμοποίησαν δακρυγόνα και απώθησαν πολλούς από όσους προσπάθησαν να περάσουν παράνομα. Σύμφωνα με τη Συνοριοφυλακή και το υπουργείο Εσωτερικών του Μεξικού, δεν τραυματίστηκε κανείς.

Εξαιτίας του περιστατικού αυτού τα σύνορα ΗΠΑ- Μεξικού έκλεισαν για περισσότερο από έξι ώρες την Κυριακή.

Το πρωί της Δευτέρας, ο Τραμπ προειδοποίησε μέσω Twitter πως θα έκλεινε τα σύνορα μόνιμα, εάν χρειαστεί. Παράλληλα άσκησε πιέσεις και στη μεξικανική κυβέρνηση, να λάβει μέτρα για να σταλούν οι αιτούντες άσυλο πίσω στις χώρες τους.

«Το Μεξικό θα πρέπει να στείλει τους μετανάστες, πολλοί από τους οποίους είναι ψυχροί εγκληματίες, πίσω στις χώρες τους. Με αεροπλάνο, με λεωφορείο, όπως θέλει, αλλά δεν πρόκειται να μπουν στις ΗΠΑ. Θα κλείσουμε τα σύνορα μόνιμα εάν χρειαστεί. Κογκρέσο, ανοίξτε τη χρηματοδότηση για το τείχος!» έγραψε.

Mexico should move the flag waving Migrants, many of whom are stone cold criminals, back to their countries. Do it by plane, do it by bus, do it anyway you want, but they are NOT coming into the U.S.A. We will close the Border permanently if need be. Congress, fund the WALL!

Μια μετανάστρια την οποία απαθανάτισε ο φωτογραφικός φακός να τρέχει μαζί με τις μικρές τις κόρες για να σωθούν από τα δακρυγόνα στα σύνορα των ΗΠΑ με το Μεξικό την Κυριακή δήλωσε ότι δεν περίμενε ποτέ πως Αμερικανοί συνοριοφύλακες θα τα χρησιμοποιούσαν εναντίον παιδιών. «Το πρώτο που έκανα ήταν να αρπάξω τα παιδιά μου. Φοβήθηκα, νόμιζα ότι θα πεθαίναμε εξαιτίας του αερίου» περιέγραψε. «Ήρθα εδώ για έναν λόγο, κι αυτός είναι το ότι υπάρχει πολλή βία στην Ονδούρα. Αν κλείσουν τα σύνορα, ζητάω από τον θεό να μας ανοίξουν την πόρτα εδώ στην Τιχουάνα ή σε κάποια άλλη χώρα, να μας επιτρέψουν να επιβιώσουμε σ' εμένα και τα παιδιά μου».

Ο Τραμπ πάντως ρωτήθηκε ξανά για το θέμα, ενώ βρισκόταν στο Μισισίπι, και κινήθηκε στο ίδιο μήκος κύματος.

.@karentravers asked Pres. Trump how he felt seeing images of women and children running from tear gas:

“I do say why are they there? ... Why is a parent running up into an area where they know the tear gas is forming and it’s going to be formed?" https://t.co/A9sokfgPGq pic.twitter.com/HAC2t2RiSI

— ABC News (@ABC) 27 November 2018