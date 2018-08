Έφυγε από τη ζωή ο πρώην κιθαρίστας των Lynyrd Skynyrd Εντ Κινγκ

Στα 68 του χρόνια έφυγε από τη ζωή ο Εντ Κινγκ, πρώην κιθαρίστας του συγκροτήματος Lynyrd Skynyrd και εκ των δημιουργών του κομματιού Sweet Home Alabama.

«Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο του Εντ Κινγκ, που πέθανε στο σπίτι του στο Νάσβιλ του Τενεσί, στις 22 Αυγούστου 2018. Ευχαριστούμε τους πολλούς φίλους και φαν για την αγάπη τους και στην στήριξή τους κατά την διάρκεια της ζωής και της καριέρας του Εντ» αναφέρεται στη σελίδα του στο Facebook.

Σύμφωνα με το περιοδικό Rolling Stone, ο Κινγκ έπασχε από καρκίνο των πνευμόνων.

Ο κιθαρίστας Γκάρι Ρόσινγκτον, ένας από τους ιδρυτές του συγκροτήματος έγραψε στο Twitter: «Ο Εντ ήταν αδελφός μας και μεγάλος στιχουργός και κιθαρίστας. Ξέρω ότι θα συναντηθεί με τους υπόλοιπους στον παράδεισο του Rock and Roll».

I’ve just found out about Ed’s passing and I’m shocked and saddened. Ed was our brother, and a great Songwriter and Guitar player. I know he will be reunited with the rest of the boys in Rock & Roll Heaven. Our thoughts and prayers are with Sharon and his family. -Gary Rossington

— Lynyrd Skynyrd (@Skynyrd) August 23, 2018