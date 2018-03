Οι Τούρκοι κάνουν πλιάτσικο στο Αφρίν

Πλιάτσικο σημειώνεται στο κέντρο της πόλης του Αφρίν που βρίσκεται από την Κυριακή υπό τον πλήρη έλεγχο των Τούρκων, όπως μεταδίδουν ανταποκριτές του Γαλλικού πρακτορείου ειδήσεων.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες εισέβαλαν σε σπίτια, σουπερμάρκετ, εστιατόρια και καταστήματα και πήραν τρόφιμα, κουβέρτες, έπιπλα αλλά και ηλεκτρονικές συσκευές (όπως τηλεοράσεις), ενώ έφυγαν από την πόλη με τα λάφυρα ανά χείρας με αυτοκίνητα και μικρά φορτηγά.

Τις πληροφορίες του Γαλλικού πρακτορείου επιβεβαίωσε το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με έδρα τη Βρετανία ανακοινώνοντας ότι οι Σύροι σύμμαχοι των Τούρκων «ξεκίνησαν πλιάτσικο σε ιδιωτικές περιουσίες και πολιτικοστρατιωτικές εγκαταστάσεις» στο Αφρίν που αποτελούσε μέχρι πρότινος προπύργιο της κουρδικής πολιτοφυλακής Μονάδες Προστασίας του Λαού.

VIDEO: Turkey's flag is flying over Afrin after its troops and Ankara-backed rebels chased Kurdish militia forces out of the northern Syrian city pic.twitter.com/Z9Qpqlv8uc

