Η πορνοστάρ, η «έξαλλη» Μελάνια Τραμπ και η λευκή εκδίκηση

Μετά την εμπλοκή της πορνοστάρ Στόρμι Ντάνιελς στα ροζ σκάνδαλα του Λευκού Οίκου, η Πρώτη Κυρία λάμπει διά της απουσίας της. Ωστόσο, την 30ή Ιανουαρίου στο Κογκρέσο, κατά τη διάρκεια της ομιλίας του προέδρου των ΗΠΑ για την Κατάσταση της Ένωσης, η Μελάνια Τραμπ ήταν αυτή που μονοπώλησε τα βλέμματα.

Την περασμένη εβδομάδα η Μελάνια πήρε τρεις σημαντικές αποφάσεις, γράφει η εφημερίδα New York Times. Ακύρωσε τελευταία στιγμή το ταξίδι της στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ του Νταβός στην Ελβετία, επισκέφτηκε μόνη το μουσείο του Ολοκαυτώματος στην Ουάσινγκτον, ταξίδεψε αεροπορικώς στο Μαρ-α-Λάγκο στη Φλόριντα για να περάσει μερικές ημέρες στο spa. Ασφαλώς όλα σημαίνουν κάτι. Το χειρότερο ίσως. Μήπως η Μελάνια είχε απλά ανάγκη να αναπνεύσει λίγο; 'Η μήπως η σκοτεινή υπόθεση που δημοσίευσε η Wall Street Journal στις 12 Ιανουαρίου την εγκλώβισε ακόμη περισσότερο;

Το δημοσίευμα, όπως αναμεταδίδει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, αναφέρει ξεκάθαρα ότι η σταρ ταινιών πορνό ονόματι Στόρμι Ντάνιελς πληρώθηκε 130.000 δολάρια μόλις πριν από τις προεδρικές εκλογές του 2016 για να μη μιλήσει για μια ερωτική σχέση που είχε με τον Τραμπ το 2006, δηλαδή ένα χρόνο μετά το γάμο του μεγιστάνα με το πρώην μοντέλο από τη Σλοβενία και συγκεκριμένα όταν η Μελάνια ήταν έγκυος στον Μπάρον, το μοναχοπαίδι τους.

Σύμφωνα με την αμερικανική εφημερίδα, η είδηση έκανε την Πρώτη Κυρία «έξαλλη» με τον σύζυγό της. Αυτό ίσως εξηγεί την απουσία της έκτοτε από τη δημόσια ζωή, αφήνοντας τις χειρότερες φήμες να πλανώνται πάνω από τον γάμο της και την αφοσίωσή της στον Ντόναλντ.

Βέβαια, η εκπρόσωπός της, Στέφανι Γκρίσαμ, έσπευσε να δηλώσει: «Ο μακρύς κατάλογος των αισχρών και εντελώς ψευδών πληροφοριών για την κυρία Τραμπ που μεταδίδονται από τις ταμπλόιντ και τις τηλεοπτικές εκπομπές έχει αρχίσει να διαποτίζει τα παραδοσιακά μέσα ενημέρωσης. Η Μελάνια Τραμπ επικεντρώνεται στην οικογένειά της και στον ρόλο της Πρώτης Κυρίας των Ηνωμένων Πολιτειών - και όχι σε φανταστικά σενάρια που διασπείρονται καθημερινά από τα fake news», όπως έγραψε στο Twitter στις 26 Ιανουαρίου.

Μόνο που τα γεγονότα μιλούν από μόνα τους. Άραγε η Μελάνια εκπληρώνει τον ρόλο της Πρώτης Κυρίας ακυρώνοντας την τελευταία στιγμή το ταξίδι της στο Νταβός όπου και θα γιόρταζε την 13η επέτειο του γάμου της με τον 45ο πρόεδρο των ΗΠΑ; 'Η μήπως ακυρώνοντας την παρουσία της σε δύο επίσημα δείπνα που διοργανώθηκαν στο Μαρ-α-Λάγκο το Σαββατοκύριακο μετά τις αποκαλύψεις της Wall Street Journal; Πόσο μάλλον με το μήνυμα για «μια χρονιά γεμάτη συναντήσεις...» που ανάρτησε στο Twitter στις 20 Ιανουαρίου για την πρώτη επέτειο από την ορκωμοσία του συζύγου της, και τη φωτογραφία που το συνόδευσε, με την ίδια να στέκεται στο πλευρό ενός ένστολου μυστηριώδους άνδρα.

Η σύντομη διαμονή στο spa στο Μαρ-α-Λάγκο την ώρα που ο Τραμπ ήταν ακόμη στο Νταβός φέρεται να κόστισε ακριβά στον αμερικανό φορολογούμενο. Σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου Άμυνας που επικαλείται η New York Times, το ταξίδι της Μελάνια από την αεροπορική βάση του US Air Force στην Ουάσινγκτον μέχρι το διεθνές αεροδρόμιο του Παλμ Μπιτς ανήλθε στα 64.600 δολάρια. Ένα ταξίδι που θα μπορούσε να αιτιολογήσει με την παρουσία της στο φιλανθρωπικό γκαλά Safari Night Ball, που πραγματοποιήθηκε εκείνο τα Σαββατοκύριακο, Όμως εκείνη αναχώρησε από το Παλμ Μπιτς ακριβώς την ώρα που άρχιζε η βραδιά, δήλωσε ο διοργανωτής της εκδήλωσης στη New York Times.

Όποιοι κι αν είναι οι λόγοι της, η Μελάνια σίγουρα δεν νιώθει καλά. Κάποιο πρόβλημα; Η ίδια θα μπορούσε άθελά της να επαληθεύσει τις αναφορές του Μάικ Γουλφ στο εμπρηστικό για τον Λευκό Οίκο βιβλίο του «Fire and Fury» («Φωτιά κα Οργή») που κυκλοφόρησε στις 5 Ιανουαρίου στις ΗΠΑ. Σε αυτό, η σύζυγος του Τραμπ περιγράφεται ως μια γυναίκα που δεν ήθελε ποτέ να γίνει Πρώτη Κυρία, ουδέποτε στήριξε την υποψηφιότητα του συζύγου της και «έκλαψε τη βραδιά της εκλογής του». Ποια εναλλακτική είχε;

Μια πρώτη απάντηση δόθηκε τη Δευτέρα 30 Ιανουαρίου. Πράγματι, όπως αναμενόταν, η Μελάνια εμφανίστηκε στην ετήσια ομιλία του προέδρου για την Κατάσταση της Ένωσης. Απαστράπτουσα, με κρεμ σμόκιν του Dior. Καταχειροκροτήθηκε μόλις αφίχθη στη αίθουσα και εκείνη μειδιάζουσα, χειροκρότησε τον σύζυγο. Άραγε γιατί να επιδιώξει να μονοπωλήσει την προσοχή όλων σε μια τόσο σημαντική πολιτικά στιγμή για τον Ντόναλντ Τραμπ; Πολλοί εικάζουν και αναμένουν μετά τη νηνεμία, την έλευση της καταιγίδας Μελάνια.

Ο Τύπος και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης γράφουν επανειλημμένα για την ψυχροπολεμική σχέση του Ντόναλντ και της Μελάνια. Όμως, η πληγωμένη γυναίκα θριάμβευσε κυρίως με μια στιλιστική επιλογή τουλάχιστον συμβολική: ένα λευκό σύνολο όχι και τόσο αθώο. Το λευκό, σύμβολο της αξιοπρέπειας της γυναίκας που μπορεί να προδόθηκε αλλά δεν ταπεινώθηκε. Ένας τρόπος για τη Μελάνια να βγει από την καταιγίδα με το κεφάλι ψηλά, όπως είχε κάνει και η Χίλαρι Κλίντον παλαιότερα.

Η επιλογή του λευκού, που συμβολίζει τον φεμινισμό (οι σουφραζέτες ενθαρρύνονταν να το προβάλλουν ως έμβλημα του κινήματός τους) γρήγορα επιβλήθηκε ως έμβλημα των αντι-Τραμπ. Τον Φεβρουάριο του 2017, για την πρώτη συνεδρίαση του προέδρου στο Κογκρέσο, οι γυναίκες του Δημοκρατικού Κόμματος ντύθηκαν στα λευκά σε ένδειξη υποστήριξης των δικαιωμάτων των γυναικών. Όπως και η χορωδία που συνόδευσε την τραγουδίστρια Κίσα στη σκηνή των μουσικών βραβείων Grammy την περασμένη Κυριακή.

Και η επιλογή του οίκου Dior δεν μοιάζει τυχαία. Μόλις ανέλαβε την καλλιτεχνική διεύθυνση του γαλλικού οίκου, η Μαρία Γκράτσια Τσιούρι έκανε τον φεμινισμό σημαία της, γράφοντας μάλιστα σε ένα T-shirt της το μήνυμα «Όλοι πρέπει να είμαστε φεμινιστές», το οποίο φορούσε κατεβαίνοντας από την πασαρέλα.

Ενώπιον τόσων συμβόλων, κι ενώ ο Τραμπ αυξάνει τις σεξιστικές του δηλώσεις, η αρθρογράφος της New York Times εκτιμά ότι η επιλογή της Πρώτης Κυρίας μοιάζει σαν «διπλό χαστούκι στο πρόσωπο» του αμερικανού προέδρου τουλάχιστον αρχικά...