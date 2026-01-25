Εποικοδομητικές και θετικές χαρακτηρίζει τις συνομιλίες των ΗΠΑ με την ηγεσία του Ισραήλ για τη δεύτερη φάση του ειρηνευτικού σχεδίου 20 σημείων του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για τη Γάζα, ο απεσταλμένος του Τραμπ για τη Μέση Ανατολή, Στιβ Γουίτκοφ.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ διατηρούν μια ισχυρή και μακροχρόνια σχέση που βασίζεται σε στενό συντονισμό και κοινές προτεραιότητες. Η συζήτηση ήταν εποικοδομητική και θετική, με τις δύο πλευρές να συμφωνούν στα επόμενα βήματα και στη σημασία της συνεχιζόμενης συνεργασίας σε όλα τα κρίσιμα για την περιοχή ζητήματα», δήλωσε ο Γουίτκοφ σε ανάρτηση στο X. Οι συνομιλίες πραγματοποιήθηκαν το Σάββατο, είπε.

«Χθες, μια αμερικανική αντιπροσωπεία, συμπεριλαμβανομένων των Ειδικού Απεσταλμένου Στιβ Γουίτκοφ, Τζάρεντ Κούσνερ, του Ανώτερου Συμβούλου Aryeh Lightstone και του Συμβούλου του Λευκού Οίκου Josh Gruenbaum, συναντήθηκε με τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου. Η συζήτηση επικεντρώθηκε στη συνεχιζόμενη πρόοδο και τον σχεδιασμό εφαρμογής της Φάσης 2 του Σχεδίου 20 Σημείων του προέδρου Τραμπ για τη Γάζα, το οποίο οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ προωθούν από κοινού σε στενή συνεργασία, καθώς και σε ευρύτερα περιφερειακά ζητήματα.

