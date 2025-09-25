Μια εξαιρετικά καλοσχεδιασμένη και βίαιη ληστεία έγινε στο Σαν Ραμόν στην Καλιφόρνια, όταν δεκάδες κουκουλοφόροι εισέβαλαν στο κοσμηματοπωλείο Heller Jewelers και εξαφανίστηκαν με κοσμήματα αξίας περίπου 1 εκατομμυρίου δολαρίων.

Το συμβάν καταγράφηκε από κάμερες ασφαλείας, οι οποίες κατέγραψαν δράστες να σπάνε βιτρίνες με κασμάδες και λοστούς, και έναν από αυτούς να πυροβολεί για να ξεφύγει, αφού η πόρτα ασφαλείας είχε κλειδώσει αυτόματα.

Οι τοπικές αρχές ανέφεραν ότι τουλάχιστον 24 άτομα, με καλυμμένα πρόσωπα, συμμετείχαν στην επίθεση. Ορισμένοι δράστες κρατούσαν όπλα ή κασμάδες, τα οποία χρησιμοποίησαν για να σπάσουν τις βιτρίνες και να αφαιρέσουν τα κοσμήματα.

Όπως αναφέρει το foxla, το κατάστημα διέθετε μηχανισμό ασφαλείας που κλείδωνε τις πόρτες αυτόματα. Όταν ενεργοποιήθηκε, οι ληστές βρέθηκαν μπλοκαρισμένοι — τότε, σύμφωνα με τις αρχές, τουλάχιστον ένας πυροβόλησε την πόρτα για να την ανοίξει και να διαφύγει.

Οι δράστες επιβιβάστηκαν σε οχήματα που τους περίμεναν στο πάρκινγκ εμπορικού κέντρου. Η αστυνομία επιχείρησε καταδίωξη, αλλά σταμάτησε λόγω του κινδύνου για την ασφάλεια των πολιτών.

Το Τμήμα Αστυνομίας Σαν Ραμόν ενημέρωσε ότι κανείς δεν τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια της ληστείας, ενώ αρκετοί ύποπτοι έχουν ήδη συλληφθεί, με τη συνδρομή εναέριας παρακολούθησης των οχημάτων διαφυγής.

Ο υποδιοικητής Μάικ Πιστέλο μίλησε στο ABC 7 News, μεταφέροντας τη σοκαριστική εικόνα της εισβολής:

«Όταν μπήκαν, ουσιαστικά κατέλαβαν το κατάστημα. Άρπαξαν ό,τι κοσμήματα βρήκαν μπροστά τους.»

Οι ανακριτικές Αρχές θεωρούν ότι η επιδρομή είχε σχεδιαστεί ημέρες νωρίτερα. Οι δράστες έφτασαν με έξι ξεχωριστά οχήματα, τα οποία στάθμευσαν μόλις μερικές δεκάδες μέτρα από την είσοδο του κοσμηματοπωλείου.