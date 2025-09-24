Συναγερμός σήμανε το πρωί της περασμένης Πέμπτης στην Κύπρο, όταν μια διερχόμενη γυναίκα βρέθηκε μπροστά σε ένα απίστευτο περιστατικό που θα μπορούσε να είχε καταλήξει σε τραγωδία. Ένα αγοράκι μόλις 3,5 ετών εντοπίστηκε να περιπλανιέται μόνο του σε κεντρικό δρόμο της περιοχής Πολεμίδια, έχοντας «αποδράσει» από το νηπιαγωγείο του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το μικρό παιδί κατάφερε να ανοίξει το κάγκελο του προαυλίου και να βγει ανενόχλητο από τον χώρο του σχολείου. Χωρίς να γίνει αντιληπτό από καμία υπεύθυνη ή δασκάλα, διέσχισε τον δρόμο, με τον κίνδυνο ενός ατυχήματος να είναι ορατός.

Μια γυναίκα που περνούσε από το σημείο, έσπευσε να το πλησιάσει. Η ίδια, αφού διαπίστωσε ότι το παιδί ήταν μόνο του, το πήρε αμέσως στην αγκαλιά της και το οδήγησε πίσω στο νηπιαγωγείο του, το οποίο βρισκόταν σε κοντινή απόσταση.

Αμέσως ενημερώθηκαν οι γονείς του, οι οποίοι σύμφωνα με πληροφορίες του philenews δεν έχουν κάνει επίσημη καταγγελία στην Αστυνομία.