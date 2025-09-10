Το όνομα Sudan Gurung βρίσκεται στο επίκεντρο των αναταραχών στο Νεπάλ, καθώς ο πρώην DJ μέσω της ΜΚΟ του Hami Nepal ξεσήκωσε την Gen Z με αποτέλεσμα την ανατροπή της κυβέρνησης.

Χωρίς να έχει υπάρξει ποτέ επαγγελματίας πολιτικός -και χωρίς να θέλει να γίνει, με βάση όσα λέει- συντονίζει τις διαδηλώσεις, συγκεντρώνει είδη πρώτης ανάγκης για τους ευάλωτους συμπολίτες του και οργανώνει επιχειρήσεις παροχής βοήθειας σε παράπλευρα θύματα της εξέγερσης.

Στο Νεπάλ ο 36χρονος Gurung αποκαλείται «φιλάνθρωπος» και θεωρείται πολιτικός ακτιβιστής, όμως δεν ήταν πάντα έτσι. Αντιθέτως, πρόκειται για μια στάση ζωής που ακολουθεί την τελευταία δεκαετία μετά από μια τραγωδία που σημάδεψε τη ζωή του.

Στο παρελθόν, ο Gurung απολάμβανε μια ξέφρενη νυχτερινή ζωή, ως ιδιοκτήτης νυχτερινών κέντρων και ως DJ που έπαιζε μουσική σε πάρτι πλουσίων, αποκομίζοντας σημαντικά χρηματικά οφέλη, τα οποία θα αποδεικνύονταν χρήσιμα στη συνέχεια.

Όλα άλλαξαν όμως στις 25 Απριλίου 2015. Τότε, σημειώθηκε ο φονικός σεισμός του Νεπάλ μεγέθους 7,9 Ρίχτερ που σκότωσε 8.962 ανθρώπους και τραυμάτισε 21.952 σε Νεπάλ, Ινδία και Κίνα, καθώς έγινε αισθητός και στις γειτονικές χώρες του ασιατικού κράτους. Ανάμεσα στους νεκρούς ήταν και ο γιος του Gurung, με το παιδί να ξεψυχά στα χέρια του. «Έχασα το παιδί μου. Ξεψύχησε στα χέρια μου. Το κρατούσα και δεν μπορούσα να κάνω τίποτα, το έβλεπα να πεθαίνει σιγά, σιγά», θα δηλώσει μετά από χρόνια, σύμφωνα με το NDTV WORLD.

‼️ OFFICIAL PRESS RELEASE ‼️ Posted by Sudan Gurung on Monday, September 8, 2025

Η ίδρυση της ΜΚΟ

Μετά την τραγωδία, ο Gurung φέρεται να κλείστηκε στον εαυτό του και χρησιμοποιώντας τα χρήματα που είχε αποκτήσει από την ενασχόληση με τη νυχτερινή ζωή, ίδρυσε τη ΜΚΟ Hami Nepal το 2020. Στόχος ήταν η παροχή βοήθειας στους σεισμοπαθείς της 25ης Απριλίου.

Συγκεντρώνοντας 1.600 μέλη λίγο μετά την ίδρυση της, η Μη Κυβερνητική Οργάνωση στράφηκε και στους νέους, από τους οποίους ζητούσε να δράσουν για να αλλάξει η κατάσταση στο Νεπάλ. Η Hami Nepal γιγαντώθηκε, με αποκορύφωμα τις πρόσφατες διαδηλώσεις, που οδήγησαν σε εξέγερση στη χώρα. Η ιστοσελίδα The Economic Times έγραψε ότι ο 36χρονος παρείχε συμβουλές προστασίας στους διαδηλωτές, ώστε να μη συλληφθούν πριν ή μετά την ολοκλήρωση των κινητοποιήσεων, επειδή απαγορεύονταν από την αστυνομία.

Definitely Hami Nepal will be on the watch list of the world because this year we are going to do much bigger and impactful things that will change our country Posted by Sudan Gurung on Wednesday, March 26, 2025

«Μην ντύνεστε προκλητικά, να μοιάζετε καθημερινοί άνθρωποι… Αν π.χ. είστε μαθητές, να βγείτε στο δρόμο με τις στολές σας και τα βιβλία στα χέρια, όπως όταν πάτε στο σχολείο. Μην πάρετε κινητά ή πλακάτ, θα σας συλλάβουν», ανέφερε σε ένα από τα μηνύματα του.

Τα ερωτήματα γύρω από τη Hami Nepal

Σύμφωνα με τους The Times Patriot, ένα ΜΜΕ από την Ινδία που ασχολείται με την κατάσταση στο Νεπάλ, φέρεται να υπάρχουν ερωτήματα γύρω από τη Hami Nepal.

Το πρώτο ερώτημα φέρεται να αφορά τη χρηματοδότησή της, η οποία δεν δικαιολογείται από την περιουσία του Gurung ή τις δωρεές των Νεπαλέζων, αφού κατά βάση είναι φτωχοί.

Σε βίντεο που δημοσίευσε στην πλατφόρμα Χ, υποστήριξε ότι χορηγοί της ΜΚΟ του 36χρονου εμφανίζονται ξένα funds, όπως το Infinity Holdings και το Barbara Foundation που στο παρελθόν φέρεται να έχουν δραστηριοποιηθεί σε Ουκρανία, Γεωργία και Συρία, λίγο πριν ξεσπάσουν εξεγέρσεις σε αυτές τις χώρες.

«Μήπως κρύβονται αμερικανικά συμφέροντα;», ανέφεραν οι The Times Patriot, χωρίς να παρέχουν άλλα στοιχεία για να υποστηρίξουν τον ισχυρισμό τους.