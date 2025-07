Ο Ντόναλντ Τραμπ τελικά φαίνεται πως δεν είναι ο μόνος πρόεδρος που έστειλε κάρτα γενεθλίων στον Τζέφρι Επστάιν. «Το μεγαλύτερο όνομα στο άλμπουμ» ήταν ο Μπιλ Κλίντον, ανέφερε η Wall Street Journal την Πέμπτη, με την επιστολή του πρώην προέδρου να εμφανίζεται μαζί με άλλες 50 περίπου, συμπεριλαμβανομένων άλλων διασημοτήτων και στελεχών.

Την περασμένη εβδομάδα, η Journal ανέφερε ότι ο Τραμπ είχε γράψει μια «άσεμνη» επιστολή στον Επστάιν, ο οποίος πέθανε στη φυλακή το 2019 μετά τη σύλληψή του με την κατηγορία της εμπορίας ανθρώπων. Η επιστολή συμπεριλήφθηκε σε ένα άλμπουμ που συνέταξε η πρώην σύντροφος του Επστάιν, Γκισλέιν Μάξγουελ, με την ευκαιρία των 50ών γενεθλίων του το 2003. Ο Guardian γράφει πως ο Τραμπ έχει μηνύσει τον Ρούπερτ Μέρντοχ, δύο δημοσιογράφους της εφημερίδας Wall Street Journal και τον εκδότη της εφημερίδας Dow Jones για δυσφήμιση και συκοφαντία λόγω της δημοσίευσης.

Στο άρθρο της Πέμπτης, η Wall Street Journal δημοσίευσε επιπρόσθετες λεπτομέρειες για το άλμπουμ, συμπεριλαμβανομένων των ονομάτων ορισμένων από τα σχεδόν 50 άτομα που έγραψαν στον Επστάιν. Σύμφωνα με πληροφορίες, μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται ο δισεκατομμυριούχος επενδυτής Λέον Μπλακ, η σχεδιάστρια μόδας Βέρα Ουάνγκ, ο δισεκατομμυριούχος ιδιοκτήτης μέσων ενημέρωσης, Μόρτιμερ Ζούκερμαν, ο δισεκατομμυριούχος πρώην ιδιοκτήτης της Victoria’s Secret, Λες Γουέξνερ, και ο δισεκατομμυριούχος πρώην στέλεχος της Microsoft, Νέιθαν Μιχρβόλντ.

Η εφημερίδα New York Times επιβεβαίωσε την είδηση της Wall Street Journal την Πέμπτη το βράδυ.

«Το άλμπουμ γενεθλίων είχε πολλούς τόμους και περιλάμβανε πίνακα περιεχομένων», ανέφερε η Journal.

Σύμφωνα με την εφημερίδα, η επιστολή του Κλίντον προς τον Επστάιν έγραφε: «Είναι καθησυχαστικό να έχεις αντέξει τόσο καιρό, όλα αυτά τα χρόνια μάθησης και γνώσης, περιπετειών, και επίσης να έχεις την παιδική σου περιέργεια, την ώθηση να κάνεις τη διαφορά και την παρηγοριά των φίλων σου».

Ένας εκπρόσωπος του Κλίντον αρνήθηκε να σχολιάσει στην Journal, παραπέμποντας την εφημερίδα σε προηγούμενη δήλωση του πρώην προέδρου, στην οποία ανέφερε ότι είχε διακόψει τις σχέσεις του με τον Επστάιν περισσότερο από μία δεκαετία πριν από τη σύλληψή του και δεν γνώριζε τα εγκλήματα του Επστάιν.

Όσον αφορά τη σχέση ανάμεσα στον Τραμπ και τον Επστάιν, οι Times αποκάλυψαν ότι τουλάχιστον μία φορά στο παρελθόν, ο Τραμπ είχε γράψει στον Επστάιν ένα γράμμα θαυμασμού.

«Στον Τζεφ – Είσαι ο καλύτερος!», γράφει μια αφιέρωση σε ένα αντίτυπο του βιβλίου του Τραμπ «Trump: the Art of the Comeback», που ανήκε στον Επστάιν.

Το μήνυμα, που εξετάστηκε από τους Times είναι υπογεγραμμένο με το όνομα «Ντόναλντ» και φέρει την ημερομηνία «Οκτ. 97», πρόκειται για τον μήνα που κυκλοφόρησε το βιβλίο.

Οι Times εξέτασαν επίσης μια φωτογραφία του Τραμπ και του Επστάιν με τον τραγουδιστή Τζέιμς Μπράουν, η οποία δεν είχε δημοσιοποιηθεί μέχρι τώρα. Δεν είναι σαφές πού τραβήχτηκε η φωτογραφία. Ο Μπράουν εμφανιζόταν συχνά στην Ατλάντικ Σίτι του Νιου Τζέρσεϊ, όπου ο Τραμπ είχε το καζίνο Taj Mahal.